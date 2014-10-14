SHB5800WT/00
БЕСПРОВОДНЫЕ наушники-вкладыши, простое сопряжение по NFC
Наушники-вкладыши Bluetooth SHB5800 оснащены точно настроенными излучателями, которые обеспечивают мощные басы и сбалансированное звучание. Удобные насадки, сопряжение одним касанием с помощью NFC и защита от влаги и пота по классу IPX2 — идеальное решение для прослушивания музыки и совершения вызовов, куда бы вы ни отправились.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря компактным излучателям эти наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая комфортную посадку и отсекая внешние шумы, что гарантирует вам максимально яркие впечатления от прослушивания.
"В комплект входят 3 пары сменных резиновых насадок разных размеров, чтобы обеспечить максимально комфортную посадку".
Защита от влаги и пота по классу IPX2 — идеальное решение для использования на улице и повседневных занятий спортом.
Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых мелодий просто подключите гарнитуру Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь соответствующего элемента управления на чашках наушников.
Точно настроенные излучатели этих наушников-вкладышей гарантируют максимальное наслаждение любимой музыкой.
Благодаря поддержке технологии NFC вы можете одним касанием подключить наушники-вкладыши Bluetooth к другим Bluetooth-устройствам.
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