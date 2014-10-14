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  • БЕСПРОВОДНЫЕ наушники-вкладыши, простое сопряжение по NFC БЕСПРОВОДНЫЕ наушники-вкладыши, простое сопряжение по NFC БЕСПРОВОДНЫЕ наушники-вкладыши, простое сопряжение по NFC

    Наушники-вкладыши Bluetooth, NFC

    SHB5800WT/00

    БЕСПРОВОДНЫЕ наушники-вкладыши, простое сопряжение по NFC

    Наушники-вкладыши Bluetooth SHB5800 оснащены точно настроенными излучателями, которые обеспечивают мощные басы и сбалансированное звучание. Удобные насадки, сопряжение одним касанием с помощью NFC и защита от влаги и пота по классу IPX2 — идеальное решение для прослушивания музыки и совершения вызовов, куда бы вы ни отправились.

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    Наушники-вкладыши Bluetooth, NFC

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    БЕСПРОВОДНЫЕ наушники-вкладыши, простое сопряжение по NFC

    Мощные басы

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Благодаря компактным излучателям эти наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая комфортную посадку и отсекая внешние шумы, что гарантирует вам максимально яркие впечатления от прослушивания.

    3 сменные резиновые насадки для оптимальной посадки

    "В комплект входят 3 пары сменных резиновых насадок разных размеров, чтобы обеспечить максимально комфортную посадку".

    Защита от влаги и пота: идеальное решение для занятий спортом

    Защита от влаги и пота по классу IPX2 — идеальное решение для использования на улице и повседневных занятий спортом.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами через Bluetooth

    Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых мелодий просто подключите гарнитуру Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь соответствующего элемента управления на чашках наушников.

    Точно настроенные излучатели воспроизводят глубокие басы и сбалансированный звук

    Точно настроенные излучатели этих наушников-вкладышей гарантируют максимальное наслаждение любимой музыкой.

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Благодаря поддержке технологии NFC вы можете одним касанием подключить наушники-вкладыши Bluetooth к другим Bluetooth-устройствам.

    • Звук

      Частотный диапазон
      8—22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      25 мВт
      Чувствительность
      105  дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 10 м

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      0.582  фунта

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      5.5 hr
      Время разговора
      6 ч

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      1.6  (дюймы)
      Глубина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.223  фунта
      Вес нетто
      0.097  фунта
      Вес упаковки
      0.126  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      1.4  (дюймы)
      Высота
      3.1  (дюймы)
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес
      0.033  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    Badge-D2C

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