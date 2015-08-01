SHB9250/00
Звук высокого разрешения
Возможность подключения Philips SHB9250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.Узнать обо всех преимуществах
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Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.
Удобные амбушюры выполнены из мягкого пеноматериала и обеспечивают превосходную звукоизоляцию и комфорт при длительном ношении. Точно настроенный зажим гарантирует плотную посадку и комфортные ощущения при прослушивании в течение долгого времени.
Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!
Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.
Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Удобные и чувствительные элементы управления Smart Touch позволяют регулировать громкость, выполнять перемотку вперед/назад, включать/приостанавливать воспроизведение и принимать вызовы с помощью жестов.
Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.
Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.
Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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