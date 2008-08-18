Беспроводные наушники Hi-Fi
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.
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Беспроводные наушники Hi-Fi
Беспроводная передача через инфракрасный порт Для телевизора 32-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Тип магнита
Ферритовый Диапазон частот
18 — 20 000
Гц Диаметр излучателя
32
миллиметра Чувствительность
96
дБ Отношение сигнал/шум
55
дБ
Тюнер/прием/передача
Диапазон несущих частот
2,3 (лев.) - 2,8 (пр.)
МГц Модуляция
FM Рабочий диапазон
7
м Разделение каналов
>30
дБ
Внешняя упаковка
EAN
87 10895 95755 7 Длина
40.5
см Количество потребительских упаковок
12 ширина
29.5
см Вес брутто
9.12
кг Высота
49
см Вес нетто
4.92
кг Вес упаковки
4.2
кг
Комфорт
Время работы
+/- 15 часов (щелочной элемент питания)
Внутренняя упаковка
Длина
42.6
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
30.5
см Высота
22.1
см Вес нетто
2.46
кг Вес брутто
3.596
кг Вес упаковки
1.136
кг EAN
87 10895 95754 0
Питание
Питание наушников
2 батареи 1,5 В типа R03/AAA* Питание передатчика
Адаптер AC/DC 12В/200 мА
Размеры упаковки
Высота
20
см Тип упаковки
Картон ширина
18.5
см Глубина
8.5
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 10895 95753 3 Вес брутто
0.544
кг Вес нетто
0.41
кг Вес упаковки
0.134
кг
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