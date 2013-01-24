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Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки