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  • Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC1300/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

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    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Для телевизора

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

    Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Тип магнита
      Ферритовый
      Диапазон частот
      18 — 20 000  Гц
      Диаметр излучателя
      32  миллиметра
      Чувствительность
      96  дБ
      Отношение сигнал/шум
      55  дБ

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазон несущих частот
      2,3 (лев.) - 2,8 (пр.)  МГц
      Модуляция
      FM
      Рабочий диапазон
      7  м
      Разделение каналов
      >30  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95755 7
      Длина
      40.5  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      ширина
      29.5  см
      Вес брутто
      9.12  кг
      Высота
      49  см
      Вес нетто
      4.92  кг
      Вес упаковки
      4.2  кг

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов (щелочной элемент питания)

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      42.6  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      30.5  см
      Высота
      22.1  см
      Вес нетто
      2.46  кг
      Вес брутто
      3.596  кг
      Вес упаковки
      1.136  кг
      EAN
      87 10895 95754 0

    • Питание

      Питание наушников
      2 батареи 1,5 В типа R03/AAA*
      Питание передатчика
      Адаптер AC/DC 12В/200 мА

    • Размеры упаковки

      Высота
      20  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      18.5  см
      Глубина
      8.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 95753 3
      Вес брутто
      0.544  кг
      Вес нетто
      0.41  кг
      Вес упаковки
      0.134  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Передатчик
    Badge-D2C

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    • Элементы питания не входят в комплект

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