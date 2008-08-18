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  • ИК, беспроводные ИК, беспроводные ИК, беспроводные

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC2000/00

    ИК, беспроводные

    Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

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    ИК, беспроводные

    Для телевизора

    • Регулируемое оголовье
    • Функция ИК-передачи сигнала

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

    Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

    АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

    Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

    Экономьте средства, используя аккумуляторы

    Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.

    Беспроводная ИК-передача обеспечивает свободу передвижений

    Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.

    Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

    Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      32  миллиметра
      Чувствительность
      108  дБ

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      42.9  см
      Ширина
      30.6  см
      Высота
      24.2  см
      Вес нетто
      3.666  кг
      Вес брутто
      5.0852  кг
      Вес упаковки
      1.4192  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Передатчик
    Badge-D2C

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