Ключевые слова для поиска

1

Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC2000/00
Общая оценка / 5
  • ИК, беспроводные ИК, беспроводные ИК, беспроводные
    -{discount-value}

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC2000/00
    Общая оценка / 5

    ИК, беспроводные

    Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    ИК, беспроводные

    Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    ИК, беспроводные

    Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    ИК, беспроводные

    Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Наушники для ТВ

      ИК, беспроводные

      Для телевизора

      • Регулируемое оголовье
      • Функция ИК-передачи сигнала

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

      Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

      Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

      Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

      АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

      Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

      Беспроводная ИК-передача обеспечивает свободу передвижений

      Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.

      Экономьте средства, используя аккумуляторы

      Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Ферритовый
        Диапазон частот
        18 — 20 000  Гц
        Чувствительность
        108  дБ
        Диаметр излучателя
        32  миллиметра

      • Тюнер/прием/передача

        Рабочий диапазон
        7  м
        Диапазон несущих частот
        2,3 (лев.) - 2,8 (пр.)  МГц
        Разделение каналов
        >30  дБ
        Модуляция
        FM

      • Комфорт

        Время работы
        +/- 15 часов

      • Питание

        Питание наушников
        2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
        Питание передатчика
        Адаптер AC/DC 12В/200 мА

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        5,0852  кг
        высота
        24,2  см
        Длина
        42,9  см
        Вес нетто
        3,666  кг
        Вес упаковки
        1,4192  кг
        ширина
        30,6  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        11,0365  кг
        высота
        51,5  см
        Длина
        44,5  см
        Вес нетто
        7,332  кг
        Вес упаковки
        3,7045  кг
        ширина
        32,3  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        22,5  см
        Вес брутто
        0,7867  кг
        высота
        10  см
        Вес нетто
        0,611  кг
        Вес упаковки
        0,1757  кг
        ширина
        20,7  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.