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Беспроводные наушники

SHC2000/10
Общая оценка / 5
  • Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт
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    Беспроводные наушники

    SHC2000/10
    Общая оценка / 5

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводные наушники

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Беспроводные наушники

    Беспроводная передача через инфракрасный порт

    Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Питание от аккумулятора

      • Полноразмерные
      • Черный

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

      Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

      Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

      Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

      Беспроводная ИК-передача обеспечивает свободу передвижений

      Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        18,5  см
        высота
        19,5  см
        Глубина
        8,8  см
        Вес
        0,28  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        18 -20 000  Гц
        Чувствительность
        108 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм

      • Тюнер/прием/передача

        Рабочий диапазон
        7 м
        Разделение каналов
        > 30 дБ
        Диапазон несущих частот
        2,3 МГц (левый) - 2,8 МГц (правый)
        Модуляция
        FM

      • Комфорт

        Время работы
        +/- 15 часов

      • Питание

        Питание наушников
        2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
        Питание передатчика
        Адаптер AC/DC 12В/200 мА

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,5  кг
        высота
        30,5  см
        Длина
        31,5  см
        Вес нетто
        1,32  кг
        Вес упаковки
        1,18  кг
        ширина
        25,3  см
        EAN
        87 12581 58436 8
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        9,8  см
        Вес брутто
        0,73  кг
        высота
        31  см
        Вес нетто
        0,44  кг
        Вес упаковки
        0,29  кг
        ширина
        24  см
        EAN
        87 12581 58435 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

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