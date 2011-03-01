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- Передатчик
SHC2000/10
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Новые беспроводные наушники Philips для ТВ позволят смотреть любимые передачи и наслаждаться стабильным качеством звука. Даже при длительном использовании вам обеспечен комфорт благодаря саморегулирующемуся оголовью.Узнать обо всех преимуществах
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Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Звук
Внешняя упаковка
Комфорт
Размеры упаковки
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