Другие продукты в комплекте
- Батареи 4 штуки
- Адаптер питания
SHC5102/10
Свобода, которую дает беспроводная связь
Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.
Звук
Комфорт
Размеры упаковки
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