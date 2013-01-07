Другие продукты в комплекте
- Батарейки
- Адаптер питания
SHC5111/10
Свобода, которую дает беспроводная связь
Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.
Звук
Комфорт
Размеры упаковки
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