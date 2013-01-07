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  • Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь

    Беспроводные наушники HiFi

    SHC5112/10

    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.

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    Беспроводные наушники HiFi

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    Свобода, которую дает беспроводная связь

    Наушники с возможностью подзарядки

    • Полноразмерные

    Для минимизации помех выберите один из двух каналов

    При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

    Двое наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом

    Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

    Питание от аккумулятора

    Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

    Саморегулирующееся внутреннее оголовье

    Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

    32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

    32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    • Звук

      Диапазон частот
      20 - 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Чувствительность
      100 дБ

    • Комфорт

      Время работы
      ~10 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Дисплей
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Батареи 4 штуки
    • Адаптер питания
    Badge-D2C

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