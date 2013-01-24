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Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC8535/10
Общая оценка / 5
  • Свобода движения. Чистое звучание. Свобода движения. Чистое звучание. Свобода движения. Чистое звучание.
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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC8535/10
    Общая оценка / 5

    Свобода движения. Чистое звучание.

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    Свобода движения. Чистое звучание.

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах

    Свобода движения. Чистое звучание.

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    Свобода движения. Чистое звучание.

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах

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      Свобода движения. Чистое звучание.

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные
      • Мягкие амбушюры

      3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

      Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюрам, которые естественно прилегают к вашим ушам.

      Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

      Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

      Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Отношение сигнал/шум
        > 68  дБ
        Разделение каналов
        > 30  дБ
        Частотный диапазон
        10–21 000  Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Частота пилот-тона
        19 кГц
        Рабочий диапазон
        100  м
        Модуляция
        FM
        Количество каналов
        3
        Рабочая полоса частот / Максимальная ЭИИМ
        863,0-865,0 MГц / до 10 мВт

      • Комфорт

        Индикатор уровня заряда батареи
        Да
        Автовыключение
        Да
        Время работы
        +/- 15 часов
        Индикатор состояния батареи
        Да

      • Питание

        Питание наушников
        2,4 В пост. тока
        Питание передатчика
        Адаптер переменного/постоянного тока 8 В/375 мА

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,72  кг
        высота
        32,5  см
        Длина
        39  см
        Вес нетто
        1,968  кг
        Вес упаковки
        1,752  кг
        ширина
        26  см
        GTIN
        1 69 23410 71050 9
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Размеры упаковки

        Глубина
        12,2  см
        Вес брутто
        1,032  кг
        высота
        32  см
        Вес нетто
        0,656  кг
        Вес упаковки
        0,376  кг
        ширина
        24  см
        EAN
        69 23410 71050 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        10  см
        высота
        20  см
        Вес
        0,308  кг
        ширина
        19,5  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • адаптер SHC AC-DC
      • адаптер SHC 3.5-6.3
      • Батарейки
      • Кабель для зарядки
      • Передатчик

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