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  • Великолепная беспроводная музыка Великолепная беспроводная музыка Великолепная беспроводная музыка

    Беспроводные наушники HiFi

    SHC8545/00

    Великолепная беспроводная музыка

    Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с функцией автонастройки и этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

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    Великолепная беспроводная музыка

    с особенным удобством автонастройки

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.

    Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

    Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

    Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

    Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95789 2

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Разъем cinch
    • Батарейки
    • Передатчик
    • адаптер SHC AC-DC
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Кабель для зарядки
    Badge-D2C

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