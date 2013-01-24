Другие продукты в комплекте
- адаптер SHC AC-DC
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Батареи
- Кабель для зарядки
- Передатчик
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Бесподобное звучание и никаких проводов
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесподобное звучание и никаких проводов
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах
Бесподобное звучание и никаких проводов
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесподобное звучание и никаких проводов
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах
Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия