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Беспроводные наушники HiFi

SHC8575/10
Общая оценка / 5
  • Бесподобное звучание и никаких проводов Бесподобное звучание и никаких проводов Бесподобное звучание и никаких проводов
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    Беспроводные наушники HiFi

    SHC8575/10
    Общая оценка / 5

    Бесподобное звучание и никаких проводов

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Бесподобное звучание и никаких проводов

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

    Бесподобное звучание и никаких проводов

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Бесподобное звучание и никаких проводов

    Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Воспроизведение звука высокой точности, функция автонастройки и усиление низких частот — эти стереонаушники Philips SHC8575/10 идеально подойдут вам. Узнать обо всех преимуществах

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      Бесподобное звучание и никаких проводов

      Стереонаушники

      • Полноразмерные
      Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

      Мягкие амбушюры и подкладка оголовья гарантируют удобство и комфорт

      Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.

      3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

      Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

      Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        9–21 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Отношение сигнал/шум
        70  дБ

      • Тюнер/прием/передача

        Разделение каналов
        >30  дБ
        Частота пилот-тона
        19
        Рабочий диапазон
        100  м
        Диапазон несущих частот
        863,0 - 865,0  МГц
        Модуляция
        FM
        Выбор каналов
        Автоматический
        Количество каналов
        3

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Индикатор уровня заряда батареи
        Да
        Индикатор состояния батареи
        Да
        Режим Double PLL
        Да
        Время работы
        +/- 15 часов

      • Питание

        Питание наушников
        2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
        Питание передатчика
        Адаптер AC/DC 12В/200 мА

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,75  кг
        высота
        32,5  см
        Длина
        39  см
        Вес нетто
        1,992  кг
        Вес упаковки
        1,758  кг
        ширина
        26  см
        GTIN
        1 69 23410 71056 1
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Размеры упаковки

        Глубина
        12,2  см
        Вес брутто
        1,04  кг
        высота
        32  см
        Вес нетто
        0,664  кг
        Вес упаковки
        0,376  кг
        ширина
        24  см
        EAN
        69 23410 71056 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        10  см
        высота
        20  см
        Вес
        0,316  кг
        ширина
        19,5  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • адаптер SHC AC-DC
      • адаптер SHC 3.5-6.3
      • Батареи
      • Кабель для зарядки
      • Передатчик

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