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  • Чистое звучание без проводов Чистое звучание без проводов Чистое звучание без проводов

    Беспроводные наушники HiFi

    SHD8600UG/10

    Чистое звучание без проводов

    Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт.

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    Беспроводные наушники HiFi

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    Чистое звучание без проводов

    Цифровой беспроводной

    • Полноразмерные
    • Черный
    Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

    Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

    Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.

    Храните приемник на удобной зарядной станции

    Храните приемник на удобной зарядной станции

    Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

    Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

    Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

    Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.

    Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

    Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

    Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

    Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.

    Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

    Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      20 - 20 000 Гц  Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Отношение сигнал/шум
      > 86 дБ
      Чувствительность
      95  дБ

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматический выбор канала
      Да
      Диапазон несущих частот
      2400–2483,5 МГц
      Рабочий диапазон
      30 м
      Модуляция
      Формат GFSK
      Разделение каналов
      60  дБ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      32,5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      3,296  кг
      Высота
      32,5  см
      GTIN
      1 69 23410 70875 9
      Вес нетто
      1,701  кг
      Вес упаковки
      1,595  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Функц. возможности базовой станции
      LED-индикатор питания
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      Да
      Время работы
      ~10 часов

    • Питание

      Питание наушников
      2 аккумулятора типа AAA
      Питание передатчика
      6 В/ 550 мА пост. тока

    • Размеры упаковки

      Высота
      32  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      24  см
      Глубина
      10  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 70875 2
      Вес брутто
      0,896  кг
      Вес нетто
      0,567  кг
      Вес упаковки
      0,329  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      22  см
      ширина
      18,5  см
      Глубина
      8,5  см
      Вес
      0,179  кг

    • Аксессуары

      Адаптер переменного/постоянного тока
      5 В/550 мА пост. тока
      Зарядное устройство для аккумуляторов
      зарядная станция

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Аудиокабель
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Батарейки
    • Адаптер
    Badge-D2C

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