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Беспроводные наушники HiFi

SHD8600UG/10
Общая оценка / 5
  • Чистое звучание без проводов Чистое звучание без проводов Чистое звучание без проводов
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    Беспроводные наушники HiFi

    SHD8600UG/10
    Общая оценка / 5

    Чистое звучание без проводов

    Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводные наушники HiFi

    Чистое звучание без проводов

    Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    Чистое звучание без проводов

    Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводные наушники HiFi

    Чистое звучание без проводов

    Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистое звучание без проводов

      Цифровой беспроводной

      • Полноразмерные
      • Черный
      Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

      Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

      Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.

      Храните приемник на удобной зарядной станции

      Храните приемник на удобной зарядной станции

      Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

      Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

      Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

      Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.

      Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

      Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

      Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

      Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.

      Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

      Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        20 - 20 000 Гц  Гц
        Отношение сигнал/шум
        > 86 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Чувствительность
        95  дБ

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Рабочий диапазон
        30 м
        Модуляция
        Формат GFSK
        Диапазон несущих частот
        2400–2483,5 МГц
        Разделение каналов
        60  дБ

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Функц. возможности базовой станции
        LED-индикатор питания
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Время работы
        ~10 часов

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        5 В/550 мА пост. тока
        Зарядное устройство для аккумуляторов
        зарядная станция

      • Питание

        Питание наушников
        2 аккумулятора типа AAA
        Питание передатчика
        6 В/ 550 мА пост. тока

      • Размеры упаковки

        высота
        32  см
        ширина
        24  см
        Глубина
        10  см
        Вес нетто
        0,567  кг
        Вес брутто
        0,896  кг
        Вес упаковки
        0,329  кг
        EAN
        69 23410 70875 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Длина
        32,5  см
        ширина
        26  см
        высота
        32,5  см
        Вес нетто
        1,701  кг
        Вес брутто
        3,296  кг
        Вес упаковки
        1,595  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        1 69 23410 70875 9

      • Габариты изделия

        Глубина
        8,5  см
        высота
        22  см
        Вес
        0,179  кг
        ширина
        18,5  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Аудиокабель
      • адаптер SHC 3.5-6.3
      • Батарейки
      • Адаптер

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