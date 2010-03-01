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  • Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система

    Цифровые беспроводные наушники

    SHD8600/10

    Беспроводная музыкальная система

    Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.

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    Цифровые беспроводные наушники

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    Беспроводная музыкальная система

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    Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

    Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

    Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

    Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.

    Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

    Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

    Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.

    Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

    Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.

    Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

    Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

    Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

    Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 51091 6

    • Комфорт

      Время работы
      ~10 часов

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Аудиокабель
    • Батарейки
    Badge-D2C

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