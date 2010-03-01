Другие продукты в комплекте
- Адаптер
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Аудиокабель
- Батарейки
SHD8600/10
Беспроводная музыкальная система
Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.
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Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.
Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.
Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.
Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Звук
Внешняя упаковка
Комфорт
Размеры упаковки
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