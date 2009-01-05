SHD8900/00
Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки
Чистая цифровая передача сигнала, безупречный прием и превосходное CD-качество воспроизведения обеспечивают отличные акустические характеристики. Высокое качество звука в сочетании с максимальным комфортом благодаря саморегулирующемуся оголовью и мягким амбушюрам.Узнать обо всех преимуществах
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Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.
Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.
Дизайн двойной антенны исключает наличие мертвых зон, вне зависимости от угла приема сигнала. Наушники включают две отдельные антенны, расположенные в левой и правой ушных накладках, что обеспечивает превосходное звучание без потерь в звуке (мертвых зон) и еще большую свободу движения.
Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Звук
Тюнер/прием/передача
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
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