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  • Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки
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    Беспроводные наушники HiFi

    SHD8900/10

    Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки

    Чистая цифровая передача сигнала, безупречный прием и превосходное CD-качество воспроизведения обеспечивают отличные акустические характеристики. Высокое качество звука в сочетании с максимальным комфортом благодаря саморегулирующемуся оголовью и мягким амбушюрам.

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    Беспроводные наушники HiFi

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    Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки

    Высокоточное воспроизведение

    Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

    Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

    Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.

    Храните приемник на удобной зарядной станции

    Храните приемник на удобной зарядной станции

    Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

    Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

    Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

    Отличное CD-качество звука для максимального удовольствия от прослушивания

    Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.

    Дизайн двойной антенны обеспечивает прием сигнала на 360º

    Дизайн двойной антенны исключает наличие мертвых зон, вне зависимости от угла приема сигнала. Наушники включают две отдельные антенны, расположенные в левой и правой ушных накладках, что обеспечивает превосходное звучание без потерь в звуке (мертвых зон) и еще большую свободу движения.

    Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

    Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.

    Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

    Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      20 - 20 000 Гц  Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Отношение сигнал/шум
      > 88 дБ

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматический выбор канала
      Да
      Рабочий диапазон
      30 м

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 58434 4
      Длина
      42,5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      25,3  см
      Вес брутто
      3,97  кг
      Высота
      30,5  см
      Вес нетто
      2,3934  кг
      Вес упаковки
      1,5766  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Функц. возможности базовой станции
      LED-индикатор питания
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      Да
      Время работы
      +/- 10 часов

    • Питание

      Питание наушников
      3 x аккумулятора типа AAA
      Питание передатчика
      6 В/ 1000 мА DC

    • Размеры упаковки

      Высота
      28,5  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      24  см
      Глубина
      13,5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 58433 7
      Вес брутто
      1,16  кг
      Вес нетто
      0,7978  кг
      Вес упаковки
      0,3622  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      22  см
      ширина
      19  см
      Глубина
      16  см
      Вес
      0,297  кг

    • Аксессуары

      Адаптер переменного/постоянного тока
      6 В/ 1000 мА DC
      Зарядное устройство для аккумуляторов
      зарядная станция

    Badge-D2C

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