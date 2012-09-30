Ключевые слова для поиска

  • CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового

    Цифровые беспроводные наушники

    SHD9000/10

    CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового

    Наушники с технологией передачи несжатого звука без потерь Kleer обеспечивают 100%-но подлинное достоверное звучание. Диапазон передачи составляет 100 м, а удобное саморегулирующееся оголовье гарантирует комфортное прослушивание музыки дома.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровые беспроводные наушники

    Похожие продукты

    Смотреть все

    CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового

    Несжатый звук Kleer

    • Полноразмерные
    • Черный
    Мощные 40-мм неодимовые излучатели

    Мощные 40-мм неодимовые излучатели

    40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

    Зарядная станция для удобной зарядки

    Зарядная станция для удобной зарядки

    Зарядная станция является удобной базой для хранения ресивера, когда он не используется. На ней же выполняется зарядка прибора.

    Эргономичный дизайн подушечек

    Эргономичный дизайн подушечек

    Эргономичный дизайн подушечек

    Головная стяжка с авторегулировкой длины подходит для любой формы головы

    Головная стяжка с авторегулировкой длины подходит для любой формы головы

    Внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку наушников. Для удобства этот механизм регулируется автоматически.

    2 заряжаемых NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса

    2 NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса

    Цифровая передача сигнала гарантирует устойчивый прием

    Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

    Увеличенный радиус действия — 100 м

    Радиус действия теперь увеличен до 100 м, а значит можно слушать музыку и свободно перемещаться по дому.

    Беспроводная технология Kleer

    Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук без сжатия, обеспечивая оригинальное звучание.

    Без помех для Wi-Fi

    Без помех для Wi-Fi

    • Звук

      Диапазон частот
      17–23000  Гц
      Уровень на входе
      800 мВ (0 дБ) 2 В (-8 дБ)

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазон несущих частот
      2400–2483,5 МГц
      Рабочий диапазон
      Ок. 100 метров (в зависимости от внешних условий)
      Искажения
      КНИ 0,5 %
      Количество каналов
      16
      Модуляция
      Цифровая, минимальный разнос частот
      SN
      88 дБ (номин.)
      Разделение каналов
      60  дБ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      3,756  кг
      Высота
      32,5  см
      GTIN
      1 69 23410 71640 2
      Вес нетто
      1,944  кг
      Вес упаковки
      1,812  кг

    • Комфорт

      Время работы
      до 20 часов

    • Питание

      Требования к питанию — наушники
      Аккумуляторы Ni-MH (входят в комплект поставки) или элементы питания типа AAA (приобретаются дополнительно)
      Требования к напряжению
      Постоянный ток 5 В (от входящего в комплект адаптера переменного тока)
      Выходная мощность
      30 мВт

    • Размеры упаковки

      Высота
      28,5  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      24  см
      Глубина
      11,5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 71640 5
      Вес брутто
      1,036  кг
      Вес нетто
      0,648  кг
      Вес упаковки
      0,388  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      22  см
      ширина
      19  см
      Глубина
      10,5  см
      Вес
      0,29  кг

    • Система

      Тип
      Радиочастота (РЧ)

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.