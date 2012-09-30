CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового
Наушники с технологией передачи несжатого звука без потерь Kleer обеспечивают 100%-но подлинное достоверное звучание. Диапазон передачи составляет 100 м, а удобное саморегулирующееся оголовье гарантирует комфортное прослушивание музыки дома.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Увеличенный радиус действия — 100 м
Радиус действия теперь увеличен до 100 м, а значит можно слушать музыку и свободно перемещаться по дому.
Беспроводная технология Kleer
Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук без сжатия, обеспечивая оригинальное звучание.
Без помех для Wi-Fi
Без помех для Wi-Fi
Звук
Диапазон частот
17–23000
Гц
Уровень на входе
800 мВ (0 дБ) 2 В (-8 дБ)
Тюнер/прием/передача
Диапазон несущих частот
2400–2483,5 МГц
Рабочий диапазон
Ок. 100 метров (в зависимости от внешних условий)
Искажения
КНИ 0,5 %
Количество каналов
16
Модуляция
Цифровая, минимальный разнос частот
SN
88 дБ (номин.)
Разделение каналов
60
дБ
Внешняя упаковка
Длина
37
см
Количество потребительских упаковок
3
ширина
26
см
Вес брутто
3,756
кг
Высота
32,5
см
GTIN
1 69 23410 71640 2
Вес нетто
1,944
кг
Вес упаковки
1,812
кг
Комфорт
Время работы
до 20 часов
Питание
Требования к питанию — наушники
Аккумуляторы Ni-MH (входят в комплект поставки) или элементы питания типа AAA (приобретаются дополнительно)
Требования к напряжению
Постоянный ток 5 В (от входящего в комплект адаптера переменного тока)
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