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  • Кристально-чистая передача Кристально-чистая передача Кристально-чистая передача

    Cineos Цифровые беспроводные наушники

    SHD9100/00

    Кристально-чистая передача

    Цифровые беспроводные наушники HiFi Philips обеспечивают максимально чистый прием аудиосигнала. Фоновые шумы практически исчезают и создается кристально-чистый звук. Док-станция с индикатором состояния аккумулятора обеспечивает удобство зарядки.

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    Cineos Цифровые беспроводные наушники

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    Кристально-чистая передача

    Цифровые беспроводные HiFi

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Цифровые аудио и передача обеспечивают максимальное качество

    Аудиосигнал подается в цифровом виде прямо в наушники, обеспечивая наивысшее качество и отличную помехоустойчивость.

    Воздухопроницаемая головная стяжка наушников удобнее при длительном применении

    Чрезвычайно удобная саморегулирующаяся головная стяжка со встроенным воздухопроницаемой сеткой гарантирует удобное, легкое ношение в течение длительного времени.

    Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт

    Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.

    Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

    Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

    Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

    Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

    Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.

    Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

    Чашки открытого типа максимизируют качество звука и поток воздуха

    Цифровая беспроводная передача не только гарантирует более согласованный прием и лучшее качество звука в сравнении с аналоговыми системами FM-передачи, но также потребляет меньше энергии. Благодаря технологии, запатентованной компанией Philips, звук и изображение остаются полностью синхронизованными даже если вы не сидите на одном месте.

    • Звук

      Диапазон частот
      10 - 28 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм

    • Комфорт

      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Время работы
      +/- 6 часов

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Аудиокабель
    • Батарея
    • Адаптер перем./пост. тока
    • Кабельный зажим
    Badge-D2C

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