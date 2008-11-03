Другие продукты в комплекте
- Аудиокабель
- Батарея
- Адаптер перем./пост. тока
- Кабельный зажим
SHD9100/00
Кристально-чистая передача
Цифровые беспроводные наушники HiFi Philips обеспечивают максимально чистый прием аудиосигнала. Фоновые шумы практически исчезают и создается кристально-чистый звук. Док-станция с индикатором состояния аккумулятора обеспечивает удобство зарядки.
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40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Аудиосигнал подается в цифровом виде прямо в наушники, обеспечивая наивысшее качество и отличную помехоустойчивость.
Чрезвычайно удобная саморегулирующаяся головная стяжка со встроенным воздухопроницаемой сеткой гарантирует удобное, легкое ношение в течение длительного времени.
Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.
Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.
Цифровая беспроводная передача не только гарантирует более согласованный прием и лучшее качество звука в сравнении с аналоговыми системами FM-передачи, но также потребляет меньше энергии. Благодаря технологии, запатентованной компанией Philips, звук и изображение остаются полностью синхронизованными даже если вы не сидите на одном месте.
Звук
Комфорт
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