SHD9200/10
Surround Sound
Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.
40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.
Дальность передачи 100 м обеспечивает свободу передвижений и возможность слушать музыку в любой комнате дома.
Док-станция служит удобной базой не только для хранения, но и для зарядки наушников в периоды, когда они не используются.
Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.
Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук высокой четкости без сжатия, обеспечивая подлинное оригинальное звучание.
Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.
Звук
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.