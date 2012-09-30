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    Беспроводные наушники HiFi

    SHD9200/10

    Surround Sound

    Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания!

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    Беспроводные наушники HiFi

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    Surround Sound

    Цифровые беспроводные наушники

    • Полноразмерные
    • Черный
    Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

    Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

    Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

    40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

    Дальность передачи 100 м позволяет слушать музыку в любой комнате дома

    Дальность передачи 100 м позволяет слушать музыку в любой комнате дома

    Дальность передачи 100 м обеспечивает свободу передвижений и возможность слушать музыку в любой комнате дома.

    Док-станция для удобной зарядки и хранения

    Док-станция для удобной зарядки и хранения

    Док-станция служит удобной базой не только для хранения, но и для зарядки наушников в периоды, когда они не используются.

    Два входа, цифровой и аналоговый, для подключения 2 источников аудио

    Два входа, цифровой и аналоговый, для подключения 2 источников аудио

    Конструкция открытого типа для сбалансированного и детального звука

    Конструкция открытого типа для сбалансированного и детального звука

    Дистанционное управление громкостью — удобное и интуитивно понятное

    Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.

    Технология передачи без потерь Kleer гарантирует полное погружение в звук

    Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук высокой четкости без сжатия, обеспечивая подлинное оригинальное звучание.

    Отличное CD-качество звука для максимального удовольствия от прослушивания

    Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.

    • Звук

      Диапазон частот
      2400–2483,5 M Гц
      Сопротивление
      32  ohm

    • Комфорт

      Время работы
      до 20 часов

    • Питание

      Энергопотребление в режиме ожидания
      500 мВт

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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