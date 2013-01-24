Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Беспроводные наушники HiFi

SHD9200/10
Общая оценка / 5
  • Surround Sound Surround Sound Surround Sound
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Беспроводные наушники HiFi

    SHD9200/10
    Общая оценка / 5

    Surround Sound

    Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Surround Sound

    Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

    Surround Sound

    Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

    Surround Sound

    Погрузитесь в любимую музыку благодаря объемному звуку кинематографического качества у себя дома. Наушники SHD9200 с технологией беспроводной передачи несжатого звука Kleer воспроизводят четкий, детальный звук. Невероятный комфорт, свобода движений и истинное удовольствие от прослушивания! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все tv-headphones

      Surround Sound

      Цифровые беспроводные наушники

      • Полноразмерные
      • Черный
      Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

      Технология звука 3D для объемного пространственного звучания

      Технология звука 3D обеспечивает объемное, пространственное звучание как при кинопросмотре.

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают превосходный HiFi-звук

      40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

      Дальность передачи 100 м позволяет слушать музыку в любой комнате дома

      Дальность передачи 100 м позволяет слушать музыку в любой комнате дома

      Дальность передачи 100 м обеспечивает свободу передвижений и возможность слушать музыку в любой комнате дома.

      Док-станция для удобной зарядки и хранения

      Док-станция для удобной зарядки и хранения

      Док-станция служит удобной базой не только для хранения, но и для зарядки наушников в периоды, когда они не используются.

      Конструкция открытого типа для сбалансированного и детального звука

      Конструкция открытого типа для сбалансированного и детального звука

      Два входа, цифровой и аналоговый, для подключения 2 источников аудио

      Два входа, цифровой и аналоговый, для подключения 2 источников аудио

      Технология передачи без потерь Kleer гарантирует полное погружение в звук

      Беспроводная технология Kleer воспроизводит звук высокой четкости без сжатия, обеспечивая подлинное оригинальное звучание.

      Отличное CD-качество звука для максимального удовольствия от прослушивания

      Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.

      Дистанционное управление громкостью — удобное и интуитивно понятное

      Интуитивно понятные элементы управления удобно расположены на наушнике для быстрой регулировки громкости. Не нужно искать кнопки увеличения или уменьшения громкости — просто коснитесь верхней части наушника, чтобы сделать громче, или нижней части, чтобы сделать тише.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        9  см
        высота
        19,5  см
        Глубина
        8,5  см
        Вес
        0,249  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Диапазон частот
        2400–2483,5 M  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        32  Ом
        Отношение сигнал/шум
        >=89 дБ
        Суммарные гармонические искажения
        < 0,5 %

      • Уровень шума

        Уровень звукового давления
        96 дБ

      • Система

        Тип
        Динамический

      • Тюнер/прием/передача

        Частотный диапазон
        17–24 000  МГц
        Количество каналов
        15

      • Комфорт

        Функц. возможности базовой станции
        LED-индикатор питания
        Время работы
        до 20 часов
        Индикатор уровня заряда батареи
        Да

      • Штекеры для подключения

        Аудиовход
        Цифровой: коаксиальный; аналоговый: RCA

      • Питание

        Питание наушников
        Аккумуляторы NiMH 700 мА/ч — 2 шт.
        Питание передатчика
        5 В пост. тока, 300 мА
        Энергопотребление в режиме ожидания
        500 мВт

      • Вес

        Вес наушников
        270  г

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71641 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        13  см
        Вес брутто
        1,202  кг
        высота
        32  см
        Вес нетто
        0,688  кг
        Вес упаковки
        0,514  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        24  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71641 9
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        4,25  кг
        высота
        32,5  см
        Длина
        41,3  см
        Вес нетто
        2,064  кг
        Вес упаковки
        2,186  кг
        ширина
        26  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии