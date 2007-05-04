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  • Отверстия для НЧ Отверстия для НЧ Отверстия для НЧ

    Наушники-вкладыши

    SHE1350/00

    Отверстия для НЧ

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки.

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    Наушники-вкладыши

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    Отверстия для НЧ

    для улучшения звучания

    • 14,8-мм излучатели, открытое оформление
    • Наушник-вкладыш

    Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

    Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

    Излучатель 14,8 мм обеспечивает удобство при ношении

    Этот 14,8-мм излучатель имеет идеальный размер: он достаточно компактный для комфортного ношения и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений.

    • Звук

      Акустическая система
      открытый
      Диапазон частот
      10—22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      14.8  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ
      Максимальная входная мощность
      50  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      1  м

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 33604 2
      Длина
      43  см
      Количество потребительских упаковок
      96
      ширина
      25  см
      Вес брутто
      2.58  кг
      Высота
      21  см
      Вес нетто
      1.056  кг
      Вес упаковки
      1.524  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      20.6  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      12  см
      Высота
      17.5  см
      Вес нетто
      0.264  кг
      Вес брутто
      0.552  кг
      Вес упаковки
      0.288  кг
      EAN
      87 12581 33603 5

    • Размеры упаковки

      Высота
      11.6  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      8.4  см
      Глубина
      2.7  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 33602 8
      Вес брутто
      0.02  кг
      Вес нетто
      0.011  кг
      Вес упаковки
      0.009  кг

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      13,5 см * 3,2 см * 17,5 см
      Вес
      0.011  кг

    Badge-D2C

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