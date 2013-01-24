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Отверстия для НЧ
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отверстия для НЧ
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
Отверстия для НЧ
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отверстия для НЧ
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Этот 14,8-мм излучатель имеет идеальный размер: он достаточно компактный для комфортного ношения и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений.
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Внутренняя упаковка
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Размеры упаковки
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