Наушники-вкладыши
Отверстия для НЧ
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки.
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Отверстия для НЧ для улучшения звучания 14,8-мм излучатели, открытое оформление Наушник-вкладыш Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Излучатель 14,8 мм обеспечивает удобство при ношении
Этот 14,8-мм излучатель имеет идеальный размер: он достаточно компактный для комфортного ношения и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений.
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Звук
Акустическая система
открытый Диапазон частот
10—22 000
Гц Диаметр излучателя
14.8
миллиметра Чувствительность
100
дБ Максимальная входная мощность
50
мВт Сопротивление
32
ohm
Подключения
Длина кабеля
1
м
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 33604 2 Длина
43
см Количество потребительских упаковок
96 ширина
25
см Вес брутто
2.58
кг Высота
21
см Вес нетто
1.056
кг Вес упаковки
1.524
кг
Внутренняя упаковка
Длина
20.6
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
12
см Высота
17.5
см Вес нетто
0.264
кг Вес брутто
0.552
кг Вес упаковки
0.288
кг EAN
87 12581 33603 5
Размеры упаковки
Высота
11.6
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
8.4
см Глубина
2.7
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 33602 8 Вес брутто
0.02
кг Вес нетто
0.011
кг Вес упаковки
0.009
кг
Размеры
Размеры прибора (Ш x Г x В)
13,5 см * 3,2 см * 17,5 см Вес
0.011
кг
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