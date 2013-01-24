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Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.
Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.
Погрузитесь в подкасты. Дайте волю эмоциям при прослушивании композиций. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. С комфортом слушайте любимый контент и оцените качественную пассивную шумоизоляцию.
Ответьте на звонок и поставьте музыку на паузу. Все это на встроенном пульте ДУ без потребности доставать смартфон.
Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.
Дизайн
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Размеры