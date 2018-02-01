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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE1405BK/10

    Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

    Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.

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    Наушники-вкладыши с микрофоном

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    Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

    Музыка и разговоры

    Чистый звук

    Погрузитесь в подкасты. Дайте волю эмоциям при прослушивании композиций. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. С комфортом слушайте любимый контент и оцените качественную пассивную шумоизоляцию.

    Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

    Ответьте на звонок и поставьте музыку на паузу. Все это на встроенном пульте ДУ без потребности доставать смартфон.

    Кабель длиной 1,2 м

    Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.

    3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка

    Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.

    8,6-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

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    Резиновый элемент защиты кабеля предотвратит повреждения при сгибании

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    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диапазон частот
      10—22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      8,6 мм
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      Медь
      Максимальная входная мощность
      20 мВт
      Чувствительность
      103 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Длина кабеля
      1,2 м
      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Тип кабеля
      Медь
      Покрытие разъема
      Хромированное

    • Внешняя упаковка

      Длина
      49  см
      Количество потребительских упаковок
      96
      ширина
      27  см
      Вес брутто
      3.175  кг
      Высота
      20.5  см
      GTIN
      1 69 51613 98160 0
      Вес нетто
      1.152  кг
      Вес упаковки
      2.023  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      22  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      12.5  см
      Высота
      18  см
      Вес нетто
      0.288  кг
      Вес брутто
      0.695  кг
      Вес упаковки
      0.407  кг
      GTIN
      2 69 51613 98160 7

    • Размеры упаковки

      Высота
      11.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      8.3  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 98160 3
      Вес брутто
      0.023  кг
      Вес нетто
      0.012  кг
      Вес упаковки
      0.011  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      5,5 см * 1 см * 6,8 см
      Вес
      0.012  кг

    Badge-D2C

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