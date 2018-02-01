Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.
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Погрузитесь в подкасты. Дайте волю эмоциям при прослушивании композиций. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. С комфортом слушайте любимый контент и оцените качественную пассивную шумоизоляцию.
Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами
Ответьте на звонок и поставьте музыку на паузу. Все это на встроенном пульте ДУ без потребности доставать смартфон.
Кабель длиной 1,2 м
Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.
3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.
8,6-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами
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Резиновый элемент защиты кабеля предотвратит повреждения при сгибании
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