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Наушники-вкладыши с микрофоном

SHE1405BK/10
Общая оценка / 5
  • Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника. Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника. Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE1405BK/10
    Общая оценка / 5

    Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

    Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.

    Рекомендуемая розничная цена: 499 руб.

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

    Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.

    Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

    Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.

    Рекомендуемая розничная цена: 499 руб.

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

    Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.

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      Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

      Музыка и разговоры

      Чистый звук

      Погрузитесь в подкасты. Дайте волю эмоциям при прослушивании композиций. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. С комфортом слушайте любимый контент и оцените качественную пассивную шумоизоляцию.

      Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

      Ответьте на звонок и поставьте музыку на паузу. Все это на встроенном пульте ДУ без потребности доставать смартфон.

      Кабель длиной 1,2 м

      Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.

      3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка

      Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Звук

        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Диаметр излучателя
        8,6 мм
        Тип
        Динамический
        Диапазон частот
        10—22 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Тип кабеля
        Медь
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,695  кг
        GTIN
        2 69 51613 98160 7
        высота
        18  см
        Длина
        22  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,407  кг
        ширина
        12,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,175  кг
        GTIN
        1 69 51613 98160 0
        высота
        20,5  см
        Длина
        49  см
        Вес нетто
        1,152  кг
        Количество потребительских упаковок
        96
        Вес упаковки
        2,023  кг
        ширина
        27  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        69 51613 98160 3
        Вес брутто
        0,023  кг
        высота
        11,5  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,011  кг
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        8,3  см

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        5,5 см * 1 см * 6,8 см
        Вес
        0,012  кг

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