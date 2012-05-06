Динамичные басы
Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.