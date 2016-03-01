Ключевые слова для поиска

  • Глубокие эффектные басы Глубокие эффектные басы Глубокие эффектные басы

    Наушники

    SHE5300BK/00

    Глубокие эффектные басы

    Мощный излучатель с прочным кабелем позволяет наушникам-вкладышам SHE5300 воспроизводить глубокие и эффектные басы. Прочная хромированная конструкция и прорезиненное защитное покрытие гарантируют высокую надежность.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Глубокие эффектные басы

    Компактный размер, мощные басы.

    • 8,6-мм излучатели/полузакрытый дизайн
    • Вкладыши
    "Качественный 8,6-мм излучатель для невероятно мощного звучания"

    "Качественный 8,6-мм излучатель для невероятно мощного звучания"

    Качественные 8,6-мм излучатели оснащены мощным магнитом для эффективного воспроизведения низких частот.

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Пружинный металлический зажим кабеля для дополнительной надежности

    Пружинный металлический зажим кабеля для дополнительной надежности

    Благодаря пружинному металлическому зажиму кабеля и прорезиненным задним стенкам наушники выдержат любые испытания.

    Усиленный кабель диаметром 2,5 мм для более мощного звучания

    Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников гарантируют превосходное качество звучания и глубокие басы.

    Особая форма наушников для комфортного и долгого ношения

    Особая форма наушников для комфортного ношения в течение долгого времени.

    Усиленный кабель для дополнительной прочности

    Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников, превосходное качество звучания и глубокие басы.

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диапазон частот
      10—22 000  Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт

    • Подключения

      Разъем
      3,5 мм стерео
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.