Наушники
Глубокие эффектные басы
Мощный излучатель с прочным кабелем позволяет наушникам-вкладышам SHE5300 воспроизводить глубокие и эффектные басы. Прочная хромированная конструкция и прорезиненное защитное покрытие гарантируют высокую надежность.
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Глубокие эффектные басы Компактный размер, мощные басы. 8,6-мм излучатели/полузакрытый дизайн Вкладыши "Качественный 8,6-мм излучатель для невероятно мощного звучания"
Качественные 8,6-мм излучатели оснащены мощным магнитом для эффективного воспроизведения низких частот.
Три пары насадок на выбор для идеальной посадки
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Пружинный металлический зажим кабеля для дополнительной надежности
Благодаря пружинному металлическому зажиму кабеля и прорезиненным задним стенкам наушники выдержат любые испытания.
Усиленный кабель для дополнительной прочности
Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников, превосходное качество звучания и глубокие басы.
Усиленный кабель диаметром 2,5 мм для более мощного звучания
Усиленный кабель диаметром 2,5 мм и прочный корпус наушников гарантируют превосходное качество звучания и глубокие басы.
Особая форма наушников для комфортного и долгого ношения
Особая форма наушников для комфортного ношения в течение долгого времени.
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Звук
Диапазон частот
10—22 000 Гц Сопротивление
16 Ом Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
107
дБ Максимальная входная мощность
20
мВт
Подключения
Разъем
3,5 мм стерео Длина кабеля
1.2
м
Внутренняя упаковка
Длина
17.9
см Количество потребительских упаковок
3 Ширина
8.5
см Высота
6.3
см Вес нетто
0.0525
кг Вес брутто
0.138
кг Вес упаковки
0.0855
кг GTIN
2 48 95185 62129 0
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба Количество изделий в упаковке
1
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