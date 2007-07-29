Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля
Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!
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Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля
Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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