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Наушники с шейным ободом

SHJ023/00
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  • Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля
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    Наушники с шейным ободом

    SHJ023/00
    Общая оценка / 5

    Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля

    Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шейным ободом

    Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля

    Легкие и безопасные, эти наушники Nike Sport Flight оснащены удобным кабелем, охватывающим шею. Идеально для спорта!

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      Легкий шейный обод и удобная конструкция кабеля

      Позволяют свободнее двигаться

      Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

      Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации

      Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.

      Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

      Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

      • Звук

        Диапазон частот
        12-22000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        104 дБ
        Чувствительность
        104  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 35468 8
        Длина
        39  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        32  см
        Вес брутто
        2.307  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0.216  кг
        Вес упаковки
        2.091  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        17.5  см
        Тип упаковки
        Блистер
        ширина
        17.2  см
        Глубина
        4.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 35467 1
        Вес брутто
        0.116  кг
        Вес нетто
        0.018  кг
        Вес упаковки
        0.098  кг

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