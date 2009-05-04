Другие продукты в комплекте
- Белые накладки для наушников
- Чехол shj026
Гибкие прорезиненные крепления наушников
Дизайн наушников Nike Sport Flow — это простота в своем лучшем проявлении, наушники идеально подходят для тех, кто ценит минимализм в сочетании с высокой функциональностью. В комплект входит удобный чехол с укладкой кабеля.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкие прорезиненные крепления наушников
Дизайн наушников Nike Sport Flow — это простота в своем лучшем проявлении, наушники идеально подходят для тех, кто ценит минимализм в сочетании с высокой функциональностью. В комплект входит удобный чехол с укладкой кабеля.
Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.
С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Крепление наушника покрыто специальной мягкой резиной, комфортабельной и безопасной.
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.