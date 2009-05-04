Ключевые слова для поиска

Наушники с креплением-крючком

SHJ026/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Гибкие прорезиненные крепления наушников Гибкие прорезиненные крепления наушников Гибкие прорезиненные крепления наушников
    -{discount-value}

    Наушники с креплением-крючком

    SHJ026/00
    Общая оценка / 5

    Гибкие прорезиненные крепления наушников

    Дизайн наушников Nike Sport Flow — это простота в своем лучшем проявлении, наушники идеально подходят для тех, кто ценит минимализм в сочетании с высокой функциональностью. В комплект входит удобный чехол с укладкой кабеля.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с креплением-крючком

    Гибкие прорезиненные крепления наушников

    Дизайн наушников Nike Sport Flow — это простота в своем лучшем проявлении, наушники идеально подходят для тех, кто ценит минимализм в сочетании с высокой функциональностью. В комплект входит удобный чехол с укладкой кабеля.

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Гибкие прорезиненные крепления наушников

      Дополнительное удобство для свободы движения

      Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются

      Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.

      Регулировка кабеля Nike позволяет легко укладывать кабель

      С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.

      Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

      Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Крепление наушника покрыто специальной мягкой резиной.

      Крепление наушника покрыто специальной мягкой резиной, комфортабельной и безопасной.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        9–21 000  Гц
        Чувствительность
        102  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 44717 5
        Длина
        33  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        29,2  см
        Вес брутто
        1,887  кг
        высота
        17,6  см
        Вес нетто
        0,252  кг
        Вес упаковки
        1,635  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        14,5  см
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная
        ширина
        14,5  см
        Глубина
        3,5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 44718 2
        Вес брутто
        0,111  кг
        Вес нетто
        0,021  кг
        Вес упаковки
        0,09  кг

      • Габариты изделия

        высота
        14,5  см
        ширина
        14,5  см
        Глубина
        3,5  см
        Вес
        0,021  кг

      Что входит в комплект?

      Фотография упаковки

      Другие продукты в комплекте

      • Белые накладки для наушников
      • Чехол shj026

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.