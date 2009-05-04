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Наушники с оголовьем

SHJ047/00
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  • Максимальный комфорт и безопасность Максимальный комфорт и безопасность Максимальный комфорт и безопасность
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    Наушники с оголовьем

    SHJ047/00
    Общая оценка / 5

    Максимальный комфорт и безопасность

    Наушники Nike Sport Motion остануться на месте даже при очень энергичных упражнениях. Новые амбушюры AirPad обеспечивают комфортные ощущения. В комплекте поставляется устройство сматывания кабелей для удобной регулировки длины кабеля.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Максимальный комфорт и безопасность

    Наушники Nike Sport Motion остануться на месте даже при очень энергичных упражнениях. Новые амбушюры AirPad обеспечивают комфортные ощущения. В комплекте поставляется устройство сматывания кабелей для удобной регулировки длины кабеля.

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      Максимальный комфорт и безопасность

      Новые воздухопроницаемые амбушюры

      Регулировка кабеля Nike позволяет легко укладывать кабель

      С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.

      Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

      Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Амбушюры Nike AirPad для комфорта при занятиях спортом

      Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку

      Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        9–21 000  Гц
        Чувствительность
        102  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 44716 8
        Длина
        39  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        20.6  см
        Вес брутто
        2.606  кг
        высота
        27.4  см
        Вес нетто
        0.354  кг
        Вес упаковки
        2.252  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        17.5  см
        Тип упаковки
        Блистер
        ширина
        17.5  см
        Глубина
        3.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 44714 4
        Вес брутто
        0.1235  кг
        Вес нетто
        0.0295  кг
        Вес упаковки
        0.094  кг

      Что входит в комплект?

      Фотография упаковки

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