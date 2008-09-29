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Наушники-вкладыши

SHJ066/00
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  • Самые компактные спортивные наушники Самые компактные спортивные наушники Самые компактные спортивные наушники
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    Наушники-вкладыши

    SHJ066/00
    Общая оценка / 5

    Самые компактные спортивные наушники

    Несмотря на малый вес, наушники-вкладыши Nike Sport имеют ряд весомых преимуществ и отличаются мощным звучанием. Амбушюры AirPad подарят ощущение непревзойденного комфорта, а благодаря регулировке кабель не будет ограничивать свободу движений во время занятий спортом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Самые компактные спортивные наушники

    Несмотря на малый вес, наушники-вкладыши Nike Sport имеют ряд весомых преимуществ и отличаются мощным звучанием. Амбушюры AirPad подарят ощущение непревзойденного комфорта, а благодаря регулировке кабель не будет ограничивать свободу движений во время занятий спортом.

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      Самые компактные спортивные наушники

      Новые компактные наушники-вкладыши

      Амбушюры Nike AirPad для комфорта при занятиях спортом

      Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения

      Регулировка кабеля Nike позволяет легко укладывать кабель

      С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        8—22 000  Гц
        Чувствительность
        104  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 35846 4
        Длина
        33  см
        Количество потребительских упаковок
        12
        ширина
        17.6  см
        Вес брутто
        0.8  кг
        высота
        23.2  см
        Вес нетто
        0.216  кг
        Вес упаковки
        0.584  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        14.6  см
        Тип упаковки
        Блистер
        ширина
        14.6  см
        Глубина
        2.6  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 35845 7
        Вес брутто
        0.076  кг
        Вес нетто
        0.018  кг
        Вес упаковки
        0.058  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 37639 0
        Вес брутто
        0.296
        высота
        97
        Длина
        154
        Вес нетто
        0.054
        Вес упаковки
        0.242
        ширина
        154

      Что входит в комплект?

      Фотография упаковки

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