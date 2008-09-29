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Самые компактные спортивные наушники
Несмотря на малый вес, наушники-вкладыши Nike Sport имеют ряд весомых преимуществ и отличаются мощным звучанием. Амбушюры AirPad подарят ощущение непревзойденного комфорта, а благодаря регулировке кабель не будет ограничивать свободу движений во время занятий спортом.
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Самые компактные спортивные наушники
Несмотря на малый вес, наушники-вкладыши Nike Sport имеют ряд весомых преимуществ и отличаются мощным звучанием. Амбушюры AirPad подарят ощущение непревзойденного комфорта, а благодаря регулировке кабель не будет ограничивать свободу движений во время занятий спортом.
Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения
С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
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