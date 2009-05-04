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Наушники с шейным ободом

SHJ070/00
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  • Невероятно легкие и надежные Невероятно легкие и надежные Невероятно легкие и надежные
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    Наушники с шейным ободом

    SHJ070/00
    Общая оценка / 5

    Невероятно легкие и надежные

    Шейные ободки Nike обеспечивают предельную надежность, легкость и удобство при ношении. Большие излучатели воспроизводят невероятно глубокие басы для прослушивания музыки во время занятий спортом

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шейным ободом

    Невероятно легкие и надежные

    Шейные ободки Nike обеспечивают предельную надежность, легкость и удобство при ношении. Большие излучатели воспроизводят невероятно глубокие басы для прослушивания музыки во время занятий спортом

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      Невероятно легкие и надежные

      Сверхлегкая полупрозрачная конструкция для занятий спортом

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Выход кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации

      Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

      Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

      Амбушюры Nike AirPad для комфорта при занятиях спортом

      Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения

      Регулировка кабеля Nike позволяет легко укладывать кабель

      С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        10 - 24 000  Гц
        Чувствительность
        106  дБ
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Сопротивление
        32  ohm

      • Внешняя упаковка

        Длина
        39.4  см
        ширина
        20.8  см
        Вес брутто
        1.029  кг
        высота
        41.2  см
        Вес нетто
        .474  кг
        Вес упаковки
        .555  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        17.2  см
        ширина
        17  см
        Глубина
        5.5  см
        Вес брутто
        .1575  кг
        Вес нетто
        .0395  кг
        Вес упаковки
        .118  кг

      Что входит в комплект?

      Фотография упаковки

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      • Белые накладки для наушников

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