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Невероятно легкие и надежные
Шейные ободки Nike обеспечивают предельную надежность, легкость и удобство при ношении. Большие излучатели воспроизводят невероятно глубокие басы для прослушивания музыки во время занятий спортом
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Невероятно легкие и надежные
Шейные ободки Nike обеспечивают предельную надежность, легкость и удобство при ношении. Большие излучатели воспроизводят невероятно глубокие басы для прослушивания музыки во время занятий спортом
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.
Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения
С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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