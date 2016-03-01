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    Детские наушники

    SHK2000BL/00

    Лучшее решение для ваших детей

    Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием.

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    Детские наушники

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    Лучшее решение для ваших детей

    Разработано специально для детей, ограничение максимальной громкости

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • Синий с зеленым
    • Ограничение громкости до 85 дБ
    Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

    Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

    Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

    Надежная конструкция без винтов выдерживает любые испытания

    Надежная конструкция без винтов выдерживает любые испытания

    Надежная конструкция выполнена без использования винтов, что позволяет легко выдвигать и устанавливать на место детали наушников.

    Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

    Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

    Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.

    Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

    Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

    Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.

    • Звук

      Частотный диапазон
      12—24 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      99 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3,5 мм

    • Внешняя упаковка

      Длина
      24  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      0.71  кг
      Высота
      26.2  см
      GTIN
      1 69 23410 73064 4
      Вес нетто
      0.3006  кг
      Вес упаковки
      0.4094  кг

    • Комфорт

      Ограничение громкости до 85 дБ
      Да

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.1  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      19.8  см
      Глубина
      7.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 73064 7
      Вес брутто
      0.154  кг
      Вес нетто
      0.1002  кг
      Вес упаковки
      0.0538  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Синий
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Заполняющий уши материал
      Пена
      Плотная посадка
      Накладные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      13 x 7 x 15,5 см
      Вес продукта
      0,1002  кг
      Длина дужки оголовья
      320 - 360  миллиметра

    • UPC

      UPC
      8 89446 00085 6

    Badge-D2C

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