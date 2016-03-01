Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием.
Разработано специально для детей, ограничение максимальной громкости
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Синий с зеленым
Ограничение громкости до 85 дБ
Удобное регулируемое оголовье для растущих детей
Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.
Надежная конструкция без винтов выдерживает любые испытания
Надежная конструкция выполнена без использования винтов, что позволяет легко выдвигать и устанавливать на место детали наушников.
Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку
Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.
Ультралегкое оголовье для максимального комфорта
Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.
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