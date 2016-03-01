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  • Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание

    Наушники с микрофоном

    SHL2605BK/00

    Чистое и естественное звучание

    Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании.

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    Наушники с микрофоном

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    Чистое и естественное звучание

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные
    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

    Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание

    Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью

    Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью

    Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию

    Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию.

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      19—21 500 Гц  Гц
      Диаметр излучателя
      32
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Сопротивление
      24 Oм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      Медь
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      103 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Двусторонний
      Длина кабеля
      1,8 м
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Хромированное

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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