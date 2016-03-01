Наушники с микрофоном
Чистое и естественное звучание
Элегантный современный дизайн и мощный звук. Эти полноразмерные наушники отличаются невероятно легкой конструкцией и обеспечивают превосходное звучание и комфорт при прослушивании.
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Чистое и естественное звучание 32-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание
Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают естественное и чистое звучание
Комфорт при длительном ношении благодаря регулируемому оголовью Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию
Полноразмерные наушники обеспечивают превосходную звуковую изоляцию.
Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
19—21 500 Гц
Гц Диаметр излучателя
32 Диафрагма
Майларовый купол Сопротивление
24 Oм Тип магнита
Неодимовый Звуковая катушка
Медь Максимальная входная мощность
50 мВт Чувствительность
103 дБ
Подключения
Подключение кабеля
Двусторонний Длина кабеля
1,8 м Разъем
3,5 мм стерео Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC) Покрытие разъема
Хромированное
Дизайн
Цвет
Черный
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