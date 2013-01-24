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Наушники с оголовьем

SHL3000WT/00
Общая оценка / 5
  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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    Наушники с оголовьем

    SHL3000WT/00
    Общая оценка / 5

    Мощный звук

    Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный звук

    Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук

    Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с оголовьем

    Мощный звук

    Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

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      32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

      32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

      Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        20–20 000  Гц
        Сопротивление
        24 Oм
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        1000 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Подключение кабеля
        двустороннее
        Разъем
        3,5  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Подвес
        EAN
        69 23410 71586 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        4,5  см
        Глубина
        1,8  (дюймы)
        Вес брутто
        0,234  кг
        Вес брутто
        0,516  фунта
        высота
        25,7  см
        высота
        10,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,311  фунта
        Вес нетто
        0,141  кг
        Вес упаковки
        0,205  фунта
        Вес упаковки
        0,093  кг
        ширина
        19,9  см
        ширина
        7,8  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71586 3
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес брутто
        3,748  фунта
        Вес брутто
        1,7  кг
        высота
        11,2  (дюймы)
        высота
        28,5  см
        Длина
        29,5  см
        Длина
        11,6  (дюймы)
        Вес нетто
        0,846  кг
        Вес нетто
        1,865  фунта
        Вес упаковки
        1,883  фунта
        Вес упаковки
        0,854  кг
        ширина
        21  см
        ширина
        8,3  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,6  (дюймы)
        Глубина
        4  см
        высота
        18,5  см
        высота
        7,3  (дюймы)
        Вес
        0,1405  кг
        Вес
        0,310  фунта
        ширина
        6,0  (дюймы)
        ширина
        15,2  см

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