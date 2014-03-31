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  • Мощный звук Мощный звук Мощный звук

    Наушники

    SHL3010WT/10

    Мощный звук

    Наушники Philips SHL3010WT/00 отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря мягким поворачивающимся чашкам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.

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    Наушники

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    Мощный звук

    С управлением, как у DJ-наушников

    • С управлением, как у DJ-наушников
    • Белый
    Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

    Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

    Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

    Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

    32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

    32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

    Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    • Звук

      Диапазон частот
      20–20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      24 Oм
      Максимальная входная мощность
      1000 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      1.858  фунта

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      10.1  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      7.9  (дюймы)
      Глубина
      1.8  (дюймы)
      Вес брутто
      0.504  фунта
      Вес нетто
      0.31  фунта
      Вес упаковки
      0.194  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      6  (дюймы)
      Высота
      7.3  (дюймы)
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес
      0.31  фунта

    Badge-D2C

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