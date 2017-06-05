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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники с микрофоном

    SHL3075BK/00

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность.

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    Наушники с микрофоном

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    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • Мягкие амбушюры
    • Компактно складываются
    32-мм излучатели

    32-мм излучатели

    Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

    Оптимальная посадка

    Оптимальная посадка

    Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

    Плоская складная конструкция для удобной переноски

    Плоская складная конструкция для удобной переноски

    Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

    Удобные элементы управления

    Удобные элементы управления

    Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

    Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

    Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

    Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      9—23 000  Гц
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      103 дБ
      Тип
      динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      8.3  (дюймы)
      ширина
      16.5  см
      Вес брутто
      0.913  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 69 51613 99160 9
      ширина
      6.5  (дюймы)
      Высота
      9.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.396  кг
      Вес брутто
      2.013  фунта
      Вес нетто
      0.873  фунта
      Вес упаковки
      0.517  кг
      Вес упаковки
      1.140  фунта

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      4.8  см
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 99160 2
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.241  кг
      Глубина
      1.9  (дюймы)
      Вес нетто
      0.132  кг
      Вес брутто
      0.531  фунта
      Вес нетто
      0.291  фунта
      Вес упаковки
      0.109  кг
      Вес упаковки
      0.240  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      13.5  см
      Глубина
      4  см
      ширина
      5.3  (дюймы)
      высота
      7.3  (дюймы)
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес
      0.132  кг
      Вес
      0.291  фунта

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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