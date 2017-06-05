Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность.
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Оптимальная посадка
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Насладитесь глубокими и мощными басами
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Плоская складная конструкция для удобной переноски
Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.
Удобные элементы управления
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.
Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания
Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.
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