Наушники с оголовьем
Наслаждайтесь музыкой
Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой В любом месте! Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность
Оголовье выполнено из легкого материала
Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами
Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами
Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки
Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки
Шумоизоляция для чистого звучания
Мягкие подушечки удобно прилегают к уху, подавляя окружающие шумы.
Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Подпружиненное стальное оголовье для удобства посадки
Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.
Мягкие подушечки позволят продолжить прослушивание
Мягкие кожаные подушечки позволят продолжить прослушивание любимых композиций.
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Звук
Акустическая система
Открытая Диапазон частот
10–28 000
Гц Диаметр излучателя
30 мм Диафрагма
Майларовый купол Сопротивление
32 Ом Тип магнита
Неодимовый Тип
Динамический Звуковая катушка
CCAW Максимальная входная мощность
50 мВт Чувствительность
106 дБ
Подключения
Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Длина кабеля
1,2 м Разъем
3,5 мм стерео Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC) Покрытие разъема
Позолоченный, 24 к
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 55771 3 Длина
25
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
20.3
см Вес брутто
1.32793
кг Высота
22.2
см Вес нетто
0.36696
кг Вес упаковки
0.96097
кг
Размеры упаковки
Высота
20
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
19.5
см Глубина
8
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 23410 70487 7 Вес брутто
0.37221
кг Вес нетто
0.12232
кг Вес упаковки
0.24989
кг
Габариты изделия
Высота
18
см ширина
15.5
см Глубина
7.5
см Вес
0.12232
кг
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