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  • Наслаждайтесь музыкой Наслаждайтесь музыкой Наслаждайтесь музыкой

    Наушники с оголовьем

    SHL5000/10

    Наслаждайтесь музыкой

    Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.

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    Наушники с оголовьем

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    Наслаждайтесь музыкой

    В любом месте!

    • Накладные
    • Красные

    Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

    Оголовье выполнено из легкого материала

    Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами

    Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами

    Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

    Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

    Шумоизоляция для чистого звучания

    Мягкие подушечки удобно прилегают к уху, подавляя окружающие шумы.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    Подпружиненное стальное оголовье для удобства посадки

    Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.

    Мягкие подушечки позволят продолжить прослушивание

    Мягкие кожаные подушечки позволят продолжить прослушивание любимых композиций.

    • Звук

      Акустическая система
      Открытая
      Диапазон частот
      10–28 000  Гц
      Диаметр излучателя
      30 мм
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      CCAW
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Позолоченный, 24 к

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 55771 3
      Длина
      25  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      20.3  см
      Вес брутто
      1.32793  кг
      Высота
      22.2  см
      Вес нетто
      0.36696  кг
      Вес упаковки
      0.96097  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      20  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 70487 7
      Вес брутто
      0.37221  кг
      Вес нетто
      0.12232  кг
      Вес упаковки
      0.24989  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      18  см
      ширина
      15.5  см
      Глубина
      7.5  см
      Вес
      0.12232  кг

    Badge-D2C

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