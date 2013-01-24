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Гарнитура для ПК

SHM7110U/00
Общая оценка / 5
  • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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    Гарнитура для ПК

    SHM7110U/00
    Общая оценка / 5

    Усиленные басы

    Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для ПК

    Усиленные басы

    Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

    Усиленные басы

    Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для ПК

    Усиленные басы

    Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Дополнительные аксессуары
        Адаптер 2 в 1

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медь

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Выключение звука
        Да

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        10—22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        100 мВт
        Чувствительность
        97 дБ (1 кГц)
        Диаметр излучателя
        40 мм

      • Звук, DJ-наушники

        Тип
        Динамический

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        2 48 95229 11209 8
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес брутто
        1,622  кг
        высота
        20,5  см
        Длина
        42  см
        Вес нетто
        0,7086  кг
        Вес упаковки
        0,9134  кг
        ширина
        23,5  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 48 95229 11209 1
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        7,658  кг
        высота
        45  см
        Длина
        49  см
        Вес нетто
        2,8344  кг
        Вес упаковки
        4,8236  кг
        ширина
        43,7  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        48 95229 11209 4
        Глубина
        7,5  см
        Вес брутто
        0,2363  кг
        высота
        22,5  см
        Вес нетто
        0,1181  кг
        Вес упаковки
        0,1182  кг
        ширина
        19,5  см

      • UPC

        UPC
        6 09585 16641 7

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