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    Проводные наушники для ТВ

    SHP1800/00

    Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

    Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук.

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    Проводные наушники для ТВ

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    Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

    Наушники для телевизора

    • Накладные
    • Серебристый

    Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

    Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

    Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

    Оголовье выполнено из легкого материала

    Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

    Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

    Наушники, созданные специально для ТВ- и HiFi-оборудования

    Разработанные для индивидуального просмотра ТВ, эти наушники имеют более длинный кабель и собственный регулятор громкости, что позволяет находится на большем расстоянии от телевизора. Это также удобно при прослушивании на оборудовании HiFi.

    Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

    Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

    Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

    Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

    • Звук

      Акустическая система
      открытый
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      медный
      Диапазон частот
      14 - 22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      30  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ
      Максимальная входная мощность
      100  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      медный
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      6  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95703 8
      Длина
      69.5  см
      Количество потребительских упаковок
      48
      ширина
      39.5  см
      Вес брутто
      12.5  кг
      Высота
      49  см
      Вес нетто
      5.28  кг
      Вес упаковки
      7.22  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      37.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      16.5  см
      Высота
      23  см
      Вес нетто
      0.66  кг
      Вес брутто
      1.432  кг
      Вес упаковки
      0.772  кг
      EAN
      87 10895 95702 1

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.4  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5.3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 95701 4
      Вес брутто
      0.21  кг
      Вес нетто
      0.11  кг
      Вес упаковки
      0.10  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      3,5—6,3  миллиметра

    Badge-D2C

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