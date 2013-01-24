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Проводные наушники для ТВ

SHP1800/00
Общая оценка / 5
  • Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
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    Проводные наушники для ТВ

    SHP1800/00
    Общая оценка / 5

    Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

    Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Проводные наушники для ТВ

    Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

    Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

    Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

    Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Проводные наушники для ТВ

    Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

    Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах

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      Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ

      Наушники для телевизора

      • Накладные
      • Серебристый

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

      Оголовье выполнено из легкого материала

      Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Наушники, созданные специально для ТВ- и HiFi-оборудования

      Разработанные для индивидуального просмотра ТВ, эти наушники имеют более длинный кабель и собственный регулятор громкости, что позволяет находится на большем расстоянии от телевизора. Это также удобно при прослушивании на оборудовании HiFi.

      Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

      Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

      Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

      Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

      Технические характеристики

      • Размеры упаковки

        ширина
        19,5  см
        высота
        22,4  см
        Глубина
        5,3  см
        Вес нетто
        0,11  кг
        Вес брутто
        0,21  кг
        Вес упаковки
        0,10  кг
        EAN
        87 10895 95701 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        69,5  см
        ширина
        39,5  см
        высота
        49  см
        Вес нетто
        5,28  кг
        Вес брутто
        12,5  кг
        Вес упаковки
        7,22  кг
        EAN
        87 10895 95703 8
        Количество потребительских упаковок
        48

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        37,5  см
        ширина
        16,5  см
        высота
        23  см
        Вес нетто
        0,66  кг
        Вес брутто
        1,432  кг
        Вес упаковки
        0,772  кг
        EAN
        87 10895 95702 1
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        14 - 22 000  Гц
        Звуковая катушка
        медный
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        30  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        6  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медный

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

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