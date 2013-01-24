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Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах
Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкие + 6-и метровый кабель для ТВ
Легкие наушники для использования на расстоянии до 6 метров для увеличения свободы передвижения и выбора места перед телевизором. Помимо этого, басовые прорези обеспечивают богатый и глубокий звук. Узнать обо всех преимуществах
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Оголовье выполнено из легкого материала
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Разработанные для индивидуального просмотра ТВ, эти наушники имеют более длинный кабель и собственный регулятор громкости, что позволяет находится на большем расстоянии от телевизора. Это также удобно при прослушивании на оборудовании HiFi.
Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары