Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность
Оголовье выполнено из легкого материала
Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Наушники, созданные специально для ТВ- и HiFi-оборудования
Разработанные для индивидуального просмотра ТВ, эти наушники имеют более длинный кабель и собственный регулятор громкости, что позволяет находится на большем расстоянии от телевизора. Это также удобно при прослушивании на оборудовании HiFi.
Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии
Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.
Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.
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