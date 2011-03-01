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  • Легкие и удобные Легкие и удобные Легкие и удобные

    Стереонаушники

    SHP1900/10

    Легкие и удобные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания

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    Стереонаушники

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    Легкие и удобные

    • Полноразмерные
    • Черный

    2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

    Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

    • Звук

      Акустическая система
      Открытая
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Чувствительность
      98 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Одностороннее
      Длина кабеля
      2 м
      Тип кабеля
      Медь
      Покрытие разъема
      Хромированное

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 40182 5
      Длина
      30.9  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      1.18  кг
      Высота
      24.3  см
      Вес нетто
      0.579  кг
      Вес упаковки
      0.601  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      24.8  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      17.6  см
      Глубина
      9.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 40180 1
      Вес брутто
      0.308  кг
      Вес нетто
      0.193  кг
      Вес упаковки
      0.115  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      17 см * 9 см * 19 см
      Вес
      0.193  кг

    Badge-D2C

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