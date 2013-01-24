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Стереонаушники

SHP1900/10
Общая оценка / 5
  • Легкие и удобные Легкие и удобные Легкие и удобные
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    Стереонаушники

    SHP1900/10
    Общая оценка / 5

    Легкие и удобные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

    Стереонаушники

    Легкие и удобные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

    Легкие и удобные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

    Стереонаушники

    Легкие и удобные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

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      Легкие и удобные

      • Полноразмерные
      • Черный

      2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        98 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Одностороннее
        Длина кабеля
        2 м
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Тип кабеля
        Медный

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