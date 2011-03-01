Стереонаушники
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2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
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Звук
Акустическая система
Открытая Диапазон частот
20 - 20 000
Гц Диаметр излучателя
40 мм Сопротивление
32 Ом Тип магнита
Неодимовый Чувствительность
98 дБ
Подключения
Подключение кабеля
Одностороннее Длина кабеля
2 м Тип кабеля
Медь Покрытие разъема
Хромированное
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 40182 5 Длина
30.9
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
21.5
см Вес брутто
1.18
кг Высота
24.3
см Вес нетто
0.579
кг Вес упаковки
0.601
кг
Размеры упаковки
Высота
24.8
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба ширина
17.6
см Глубина
9.5
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 40180 1 Вес брутто
0.308
кг Вес нетто
0.193
кг Вес упаковки
0.115
кг
Дизайн
Цвет
Черный
Размеры
Размеры прибора (Ш x Г x В)
17 см * 9 см * 19 см Вес
0.193
кг
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