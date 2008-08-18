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    Наушники для ТВ

    SHP2500/00

    Стереонаушники для ТВ

    Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот.

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    Наушники для ТВ

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    Стереонаушники для ТВ

    Для телевизора

    • Линейный регулятор громкости
    • Полноразмерные

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

    Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

    Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

    Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

    Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

    Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      9—23 000  Гц
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Тип магнита
      Ферритовый
      Звуковая катушка
      медный
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      95  дБ
      Максимальная входная мощность
      50  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      6  м
      Разъем
      3.5 & 6.3  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95738 0
      Длина
      69.4  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      43.3  см
      Вес брутто
      14.68  кг
      Высота
      47.2  см
      Вес нетто
      7.152  кг
      Вес упаковки
      7.528  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      40.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      33.3  см
      Высота
      22.2  см
      Вес нетто
      2.74  кг
      Вес брутто
      3.11  кг
      Вес упаковки
      0.37  кг
      EAN
      87 10895 95737 3

    • Размеры упаковки

      Высота
      24  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      19.9  см
      Глубина
      10.9  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 94587 5
      Вес брутто
      0.457  кг
      Вес нетто
      0.298  кг
      Вес упаковки
      0.159  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      3,5—6,3  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Линейный регулятор громкости
    Badge-D2C

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