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Наушники для ТВ

SHP2500/00
Общая оценка / 5
  • Стереонаушники для ТВ Стереонаушники для ТВ Стереонаушники для ТВ
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    Наушники для ТВ

    SHP2500/00
    Общая оценка / 5

    Стереонаушники для ТВ

    Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники для ТВ

    Стереонаушники для ТВ

    Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    Стереонаушники для ТВ

    Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники для ТВ

    Стереонаушники для ТВ

    Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

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      Стереонаушники для ТВ

      Для телевизора

      • Линейный регулятор громкости
      • Полноразмерные

      Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

      Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

      Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

      Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

      Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Ферритовый
        Звуковая катушка
        медь
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        95  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Диапазон частот
        9—23 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        6  м
        Разъем
        3,5 и 6,3  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        3,11  кг
        высота
        22,2  см
        Длина
        40,5  см
        Вес нетто
        2,74  кг
        Вес упаковки
        0,37  кг
        ширина
        33,3  см
        EAN
        87 10895 95737 3
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        14,68  кг
        высота
        47,2  см
        Длина
        69,4  см
        Вес нетто
        7,152  кг
        Вес упаковки
        7,528  кг
        ширина
        43,3  см
        EAN
        87 10895 95738 0
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        10,9  см
        Вес брутто
        0,457  кг
        высота
        24  см
        Вес нетто
        0,298  кг
        Вес упаковки
        0,159  кг
        ширина
        19,9  см
        EAN
        87 10895 94587 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

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