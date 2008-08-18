Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии
Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.
Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.
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