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  • Великолепный звук для просмотра ТВ Великолепный звук для просмотра ТВ Великолепный звук для просмотра ТВ

    Проводные наушники для ТВ

    SHP2500/10

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    Великолепный звук для просмотра ТВ

    Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот.

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    Проводные наушники для ТВ

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    Великолепный звук для просмотра ТВ

    • Музыка с телевизора
    • Комфорт при длительном ношении
    • Линейный регулятор громкости

    • Звук

      Частотный диапазон
      9–23 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      95 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Длина кабеля
      6 м
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Гнездо наушников
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 58428 3
      Длина
      34.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      1.602  кг
      Высота
      24.7  см
      Вес нетто
      0.903  кг
      Вес упаковки
      0.699  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да

    • Размеры упаковки

      Высота
      24.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      10.7  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 58427 6
      Вес брутто
      0.413  кг
      Вес нетто
      0.301  кг
      Вес упаковки
      0.112  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      19  см
      ширина
      17.5  см
      Глубина
      9.5  см
      Вес
      0.3  кг

    • Аксессуары

      Адаптеры в комплекте
      Адаптер 3,5–6,3 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Заполняющий уши материал
      Ткань
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    Badge-D2C

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    • Для оптимального и более громкого звучания рекомендовано использовать передние порты вашего компьютера при подключении наушников.

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