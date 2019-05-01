Проводные наушники для ТВ
Великолепный звук для просмотра ТВ
Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Проводные наушники для ТВ
Великолепный звук для просмотра ТВ Музыка с телевизора Комфорт при длительном ношении Линейный регулятор громкости
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Звук
Частотный диапазон
9–23 000 Гц Диаметр излучателя
40 мм Сопротивление
32 Ом Максимальная входная мощность
50 мВт Чувствительность
95 дБ (1 кГц) Тип излучателя
Динамический
Подключения
Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Длина кабеля
6 м Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC) Покрытие разъема
Хромированный Гнездо наушников
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 58428 3 Длина
34.5
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
21.5
см Вес брутто
1.602
кг Высота
24.7
см Вес нетто
0.903
кг Вес упаковки
0.699
кг
Комфорт
Регулировка громкости
Да
Размеры упаковки
Высота
24.5
см Тип упаковки
Коробка Тип размещения на полке
Подвес ширина
19.5
см Глубина
10.7
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 58427 6 Вес брутто
0.413
кг Вес нетто
0.301
кг Вес упаковки
0.112
кг
Габариты изделия
Высота
19
см ширина
17.5
см Глубина
9.5
см Вес
0.3
кг
Аксессуары
Адаптеры в комплекте
Адаптер 3,5–6,3 мм
Дизайн
Цвет
Черный Стиль ношения
Наушники с оголовьем Заполняющий уши материал
Ткань Плотная посадка
Полноразмерные Тип чашки
Закрытого типа
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