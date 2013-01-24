Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Проводные наушники для ТВ

SHP2500/10
Общая оценка / 5
  • Великолепный звук для просмотра ТВ Великолепный звук для просмотра ТВ Великолепный звук для просмотра ТВ
    -{discount-value}

    Проводные наушники для ТВ

    SHP2500/10
    Общая оценка / 5

    Великолепный звук для просмотра ТВ

    Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    Проводные наушники для ТВ

    Великолепный звук для просмотра ТВ

    Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    Великолепный звук для просмотра ТВ

    Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    Проводные наушники для ТВ

    Великолепный звук для просмотра ТВ

    Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все tv-headphones

      Великолепный звук для просмотра ТВ

      • Полноразмерные

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Ферритовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Диапазон частот
        9—23 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        95  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        6 м
        Разъем
        3,5 и 6,3 мм стерео
        Отсоединяемый кабель
        Да
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5-6,3 мм

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,602  кг
        высота
        24,7  см
        Длина
        34,5  см
        Вес нетто
        0,903  кг
        Вес упаковки
        0,699  кг
        ширина
        21,5  см
        EAN
        87 12581 58428 3
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Размеры упаковки

        Глубина
        10,7  см
        Вес брутто
        0,413  кг
        высота
        24,5  см
        Вес нетто
        0,301  кг
        Вес упаковки
        0,112  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        87 12581 58427 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        17,5 см * 9,5 см * 19 см
        Вес
        0,3  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии