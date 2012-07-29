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Стереонаушники HiFi

SHP3000/00
Общая оценка / 5
  • Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка
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    Стереонаушники HiFi

    SHP3000/00
    Общая оценка / 5

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники HiFi

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники HiFi

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

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      • Полноразмерные
      • Черный
      Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

      Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

      Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.

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      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        104  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Сопротивление
        32  Ом

      • Подключения

        Длина кабеля
        3  м
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Подключение кабеля
        одностороннее

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71646 7
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        8,5  см
        Вес брутто
        0,321  кг
        высота
        22,5  см
        Вес нетто
        0,194  кг
        Вес упаковки
        0,127  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19,5  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71646 4
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,26  кг
        высота
        25  см
        Длина
        27  см
        Вес нетто
        0,582  кг
        Вес упаковки
        0,678  кг
        ширина
        20,8  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        7,9  см
        высота
        18,8  см
        Вес
        0,188  кг
        ширина
        16,5  см

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