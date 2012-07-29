Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении.
Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову
Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.
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