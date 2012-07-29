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  • Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка

    Стереонаушники HiFi

    SHP3000/00

    Динамический бас, комфортная посадка

    Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении.

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    Стереонаушники HiFi

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    Динамический бас, комфортная посадка

    • Полноразмерные
    • Черный
    Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

    Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

    Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.

    Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

    Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

    Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания

    Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания

    Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

    Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

    • Звук

      Диапазон частот
      20 - 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      104  дБ
      Максимальная входная мощность
      100  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      3  м

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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