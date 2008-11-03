Cineos Наушники Hi-Fi
Настоящий звук высокого разрешения (HD)
Наушники, предназначенные для высокого разрешения, создают детализированный звуковой образ. Специально настроенные излучатели исключительно четко реагируют на аудиосигналы. Частотный отклик сверхширокого диапазона.
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Настоящий звук высокого разрешения (HD) Безупречный звук Hi-Fi Настоящий звук высокого разрешения (HD) 50-мм излучатель обеспечивает звук без слышимых искажений
50-мм излучатель сочетает чувствительность композитного майлара и мощь неодима в своей магнитной схеме, что обеспечивает мощное звучание без искажений.
Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Высококачественный линейно-кристаллический кабель из бескислородной меди
Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.
Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Съемный кабель длиной 4 м продлевает срок службы изделия и упрощает хранение
Отсоединяемый кабель удобен для хранения и прост в использовании.
Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Уникальный съемный механизм блокирования кабелей
Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.
Чехол для хранения входит в комплект
0
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Звук
Акустическая система
открытый Тип магнита
Неодимовый Диапазон частот
5 - 40 000
Гц Диаметр излучателя
50
миллиметра Чувствительность
106
дБ Максимальная входная мощность
1500
мВт Сопротивление
32
ohm
Подключения
Тип кабеля
Бескислородная медь LC-OFC Подключение кабеля
одностороннее Покрытие разъема
Позолоченный Длина кабеля
4
м
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 33544 1 Длина
29
см Количество потребительских упаковок
2 ширина
27.5
см Вес брутто
2.8
кг Высота
32
см Вес нетто
0.56
кг Вес упаковки
2.24
кг
Размеры упаковки
Высота
29.2
см Тип упаковки
Картон ширина
26.1
см Глубина
13.9
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 32708 8 Вес брутто
1.137
кг Вес нетто
0.28
кг Вес упаковки
0.857
кг
Аксессуары
Адаптер
Позолоч.,3,5 - 6,3
миллиметра Кабели
отсоединяемый кабель Защитный чехол
Удобный чехол для хранения в комплекте
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