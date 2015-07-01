SHQ1300OR/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку.Узнать обо всех преимуществах
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Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
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