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Спортивные наушники

SHQ1300OR/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    Спортивные наушники

    SHQ1300OR/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Спортивные наушники

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Спортивные наушники

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Надежная посадка и сверхлегкая конструкция

      • 8,6-мм излучатели/открытое оформление
      • Наушник-вкладыш
      Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

      Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

      Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

      C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

      Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

      Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

      Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

      Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

      3 размера насадок для удобной посадки

      3 размера насадок для удобной посадки

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        107 дБ
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый

      • Дизайн

        цвет
        Оранжевый

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,2  м
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

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          • Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.