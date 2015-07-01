Ключевые слова для поиска

  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
  • Play Pause

    Спортивные наушники

    SHQ1300OR/00

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивные наушники

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Надежная посадка и сверхлегкая конструкция

    • 8,6-мм излучатели/открытое оформление
    • Наушник-вкладыш
    Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

    Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

    Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

    C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

    Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

    Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

    Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

    Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

    3 размера насадок для удобной посадки

    3 размера насадок для удобной посадки

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диапазон частот
      15 - 22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      13,6 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      107 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим

    • Дизайн

      Цвет
      Оранжевый

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.