Подходят для занятий спортом
Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться. Узнать обо всех преимуществах
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Подходят для занятий спортом
Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться. Узнать обо всех преимуществах
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Наушники ActionFit изготовлены из высококачественной нескользящей резины, что гарантирует плотную и комфортную посадку независимо от длительности вашей тренировки и энергичности движений.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.
Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.
Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.
В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!
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