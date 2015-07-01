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  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ2305WS/00

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Уникальный фиксатор наушников Actionfit SHQ2305 обеспечивает надежную посадку: наушники не спадают даже при самых интенсивных занятиях. Сосредоточьтесь на тренировке и добивайтесь высоких результатов!

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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

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    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Надежная посадка и легкая конструкция

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    Легкая конструкция (4,3 г) для максимального комфорта*

    Легкая конструкция (4,3 г) для максимального комфорта*

    Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 4,3 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

    Фиксатор для надежной посадки

    Фиксатор для надежной посадки

    Прорезиненный фиксатор наушников обеспечивает надежную посадку. Больше не нужно беспокоиться о том, что наушники могут выпасть.

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

    3 размера насадок для удобной посадки

    3 размера насадок для удобной посадки

    Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

    Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      7–24 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      Длина
      15  (дюймы)
      ширина
      18.1  см
      Вес брутто
      1.82844  кг
      Высота
      24.8  см
      GTIN
      1 69 25970 70019 8
      ширина
      7.1  (дюймы)
      Высота
      9.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.4884  кг
      Вес брутто
      4.031  фунта
      Вес нетто
      1.077  фунта
      Вес упаковки
      1.34004  кг
      Вес упаковки
      2.954  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      7.1  (дюймы)
      ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      ширина
      3.2  (дюймы)
      Высота
      4.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.06105  кг
      Вес брутто
      0.19318  кг
      Вес нетто
      0.135  фунта
      Вес брутто
      0.426  фунта
      Вес упаковки
      0.13213  кг
      Вес упаковки
      0.291  фунта
      GTIN
      2 69 25970 70019 5

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70019 1
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.05406  кг
      Глубина
      1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.02035  кг
      Вес брутто
      0.119  фунта
      Вес нетто
      0.045  фунта
      Вес упаковки
      0.03371  кг
      Вес упаковки
      0.074  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      8  см
      ширина
      3  см
      Глубина
      2.8  см
      ширина
      1.2  (дюймы)
      высота
      3.1  (дюймы)
      Глубина
      1.1  (дюймы)
      Вес
      0.02035  кг
      Вес
      0.045  фунта

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим

    Badge-D2C

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