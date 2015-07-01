Легкая конструкция (4,3 г) для максимального комфорта*

Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 4,3 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.