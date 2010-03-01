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    ActionFit Спортивные наушники с креплением

    SHQ3000/10

    Подходят для занятий спортом

    Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта

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    ActionFit Спортивные наушники с креплением

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    Подходят для занятий спортом

    Регулируемое оголовье

    • ActionFit
    • Оранжевый с серым
    Непроницаемые для пота

    Непроницаемые для пота

    Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

    Наушники со звуковой изоляцией для максимального снижения внешнего шума

    Наушники со звуковой изоляцией для максимального снижения внешнего шума

    Благодаря звуковой изоляции вы сможете услышать тонкие нюансы музыки с более низким уровнем громкости, чем это возможно в обычных наушниках. Особая конструкция Angled Acoustic, разработанная на основе тщательного изучения строения ушного канала человеческого уха, обеспечивает великолепную плотность прилегания и исключает проникновение внешних шумов. Отсутствие шума позволяет отчетливо слышать все нюансы музыки даже при среднем уровне громкости. Имеются в наличии амбушюры трех размеров для наилучшего прилегания.

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

    Возможность влажной чистки

    Возможность влажной чистки

    Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой

    Кабельный зажим

    Кабельный зажим

    Зажим помогает надежно закрепить кабель

    Регулируемые крепления-крючки

    Регулируемые крепления-крючки

    Регулируемые крепления-крючки надежно фиксируют наушники во время занятий спортом

    Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

    Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

    Следите за эффективностью тренировок с помощью этого простого и бесплатного приложения, разработанного компанией Philips специально для вас. Приложение ActionFit позволяет задавать индивидуальный план тренировок с указанием длительности, расстояния и расчетом калорий, а также выбирать любимую музыку для каждого занятия. После тренировки о своих достижениях можно сообщить в Twitter и Facebook. Для учета расстояния и определения количества калорий требуется GPS, загрузите его из App Store, и вы готовы к занятиям!

    Стереозвук с ударными басами задает ритм работы

    Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      9  миллиметра
      Чувствительность
      102  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 53239 0

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.3  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Ширина
      11.7  см
      Высота
      10.4  см
      Вес нетто
      0.069  кг
      Вес брутто
      0.258  кг
      Вес упаковки
      0.189  кг

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • разъем
    • Кабельный зажим
    • Футляр
    • Насадки
    Badge-D2C

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