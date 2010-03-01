Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

Следите за эффективностью тренировок с помощью этого простого и бесплатного приложения, разработанного компанией Philips специально для вас. Приложение ActionFit позволяет задавать индивидуальный план тренировок с указанием длительности, расстояния и расчетом калорий, а также выбирать любимую музыку для каждого занятия. После тренировки о своих достижениях можно сообщить в Twitter и Facebook. Для учета расстояния и определения количества калорий требуется GPS, загрузите его из App Store, и вы готовы к занятиям!