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ActionFit

Спортивные наушники с креплением-крючком

SHQ3200/98
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  • Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом
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    ActionFit Спортивные наушники с креплением-крючком

    SHQ3200/98
    Общая оценка / 5

    Подходят для занятий спортом

    Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3200 с заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с креплением-крючком

    Подходят для занятий спортом

    Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3200 с заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться. Узнать обо всех преимуществах

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      Подходят для занятий спортом

      Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

      • ActionFit
      • Оранжевый с серым
      Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

      Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

      Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

      Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

      Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

      Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

      Мощный бас повышает мотивацию

      Мощный бас повышает мотивацию

      Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.

      Необычайно мягкие силиконовые насадки комфортны для ушей

      Необычайно мягкие силиконовые насадки комфортны для ушей

      Наушники ActionFit оснащены сверхмягкими силиконовыми насадками особой формы для комфортного прилегания. Они настолько удобны, что вам не захочется их снимать.

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.

      Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

      В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Диаметр излучателя
        9 мм
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        102 дБ

      • Подключения

        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Длина кабеля
        1.0  м
        Разъем
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        38  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        ширина
        18,1  см
        Вес брутто
        1,8886  кг
        высота
        24,8  см
        GTIN
        1 69 23410 71704 1
        Вес нетто
        0,528  кг
        Вес упаковки
        1,3606  кг

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        8,2  см
        высота
        10,5  см
        Вес нетто
        0,066  кг
        Вес брутто
        0,2007  кг
        Вес упаковки
        0,1347  кг
        GTIN
        2 69 23410 71704 8

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        2,5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 23410 71704 4
        Вес брутто
        0,0559  кг
        Вес нетто
        0,022  кг
        Вес упаковки
        0,0339  кг

      • Габариты изделия

        высота
        9  см
        ширина
        5  см
        Глубина
        2,8  см
        Вес
        0,022  кг

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да

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