Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.