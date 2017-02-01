Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.
Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
вкладыш с креплением-крючком
3 размера насадок для удобной посадки
Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.
Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г
Наушники ActionFit весят всего 7,1 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать тренироваться.
Удобный спортивный чехол для хранения и переноски
Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.
Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Можно мыть после тренировок
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
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