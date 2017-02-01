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ActionFit

Спортивные наушники

SHQ3400LF/00
Общая оценка / 5
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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ3400LF/00
    Общая оценка / 5

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 999 руб.

    ActionFit Спортивные наушники

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 999 руб.

    ActionFit Спортивные наушники

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

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      Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

      • Идеально для использования в помещении
      • Защита от воды и пота
      • вкладыш с креплением-крючком
      3 размера насадок для удобной посадки

      3 размера насадок для удобной посадки

      Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

      Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

      Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

      Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

      Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

      Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

      Наушники ActionFit весят всего 7,1 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать тренироваться.

      Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

      Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

      Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Можно мыть после тренировок

      Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        6–24 000  Гц
        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Желтый лайм и белый

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,2  м
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Насадки
        3 размера: S, M, L
        Чехол для хранения
        Да

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,43  фунта
        Вес брутто
        0,195  кг
        GTIN
        2 69 25970 70972 3
        высота
        10,5  см
        высота
        4,1  (дюймы)
        Длина
        18  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,142  фунта
        Вес нетто
        0,0645  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,1305  кг
        Вес упаковки
        0,288  фунта
        ширина
        8,2  см
        ширина
        3,2  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        4,065  фунта
        Вес брутто
        1,844  кг
        GTIN
        1 69 25970 70972 6
        высота
        24,8  см
        высота
        9,8  (дюймы)
        Длина
        38  см
        Длина
        15  (дюймы)
        Вес нетто
        1,138  фунта
        Вес нетто
        0,516  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,328  кг
        Вес упаковки
        2,928  фунта
        ширина
        18,1  см
        ширина
        7,1  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Глубина
        9,5  см
        Глубина
        3,7  (дюймы)
        EAN
        69 25970 70972 9
        Вес брутто
        0,0547  кг
        Вес брутто
        0,121  фунта
        высота
        17,5  см
        высота
        6,9  (дюймы)
        Вес нетто
        0,047  фунта
        Вес нетто
        0,0215  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,073  фунта
        Вес упаковки
        0,0332  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        2,5  см
        ширина
        1  (дюймы)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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