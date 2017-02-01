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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ3405BL/00

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.

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    Рекомендуемая розничная цена: 2 699 руб.

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

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    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

    • Идеально для использования в помещении
    • Защита от воды и пота
    • вкладыш с креплением-крючком
    3 размера насадок для удобной посадки

    3 размера насадок для удобной посадки

    Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

    Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

    Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

    Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

    Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

    Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

    Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

    Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

    Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

    Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

    Наушники ActionFit весят всего 7,1 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать тренироваться.

    Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

    Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

    Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

    Можно мыть после тренировок

    Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      6–24 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      Длина
      15  (дюймы)
      ширина
      18.1  см
      Вес брутто
      1.882  кг
      Высота
      24.8  см
      GTIN
      1 69 25970 70979 5
      ширина
      7.1  (дюймы)
      Высота
      9.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.5544  кг
      Вес брутто
      4.149  фунта
      Вес нетто
      1.222  фунта
      Вес упаковки
      1.3276  кг
      Вес упаковки
      2.927  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      7.1  (дюймы)
      ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      ширина
      3.2  (дюймы)
      Высота
      4.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.0693  кг
      Вес брутто
      0.2  кг
      Вес нетто
      0.153  фунта
      Вес брутто
      0.441  фунта
      Вес упаковки
      0.1307  кг
      Вес упаковки
      0.288  фунта
      GTIN
      2 69 25970 70979 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70979 8
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.0563  кг
      Глубина
      1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.0231  кг
      Вес брутто
      0.124  фунта
      Вес нетто
      0.051  фунта
      Вес упаковки
      0.0332  кг
      Вес упаковки
      0.073  фунта

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим
      Амбушюры
      3 размера: S, M, L

    Badge-D2C

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