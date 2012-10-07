Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы станут дополнительным стимулом для еще более интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах
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Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы станут дополнительным стимулом для еще более интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах
Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.
Шейный обод наушников ActionFit сделан из гибкой пружинной проволоки, которая естественным образом оптимально облегает вашу голову. Легковесные прорезиненные заушные крепления и эластичный резиновый шейный обод обеспечивают надежную посадку и комфорт на протяжении всей тренировки.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.
Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.
Наушники ActionFit оснащены сверхмягкими силиконовыми насадками особой формы для комфортного прилегания. Они настолько удобны, что вам не захочется их снимать.
Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.
Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.
В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!
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