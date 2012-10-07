Подходят для занятий спортом

Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы станут дополнительным стимулом для еще более интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах