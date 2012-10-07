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Спортивные наушники с шейным ободом

SHQ4200/98
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  • Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом
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    Спортивные наушники с шейным ободом

    SHQ4200/98
    Общая оценка / 5

    Подходят для занятий спортом

    Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы станут дополнительным стимулом для еще более интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивные наушники с шейным ободом

    Подходят для занятий спортом

    Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы станут дополнительным стимулом для еще более интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

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      Подходят для занятий спортом

      Легкие и гибкие для плотной посадки

      • ActionFit
      • Оранжевый с серым
      Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

      Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

      Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.

      Гибкий шейный обод подстраивается под размер головы для идеальной посадки

      Гибкий шейный обод подстраивается под размер головы для идеальной посадки

      Шейный обод наушников ActionFit сделан из гибкой пружинной проволоки, которая естественным образом оптимально облегает вашу голову. Легковесные прорезиненные заушные крепления и эластичный резиновый шейный обод обеспечивают надежную посадку и комфорт на протяжении всей тренировки.

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

      Мощный бас повышает мотивацию

      Мощный бас повышает мотивацию

      Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.

      Необычайно мягкие силиконовые насадки комфортны для ушей

      Необычайно мягкие силиконовые насадки комфортны для ушей

      Наушники ActionFit оснащены сверхмягкими силиконовыми насадками особой формы для комфортного прилегания. Они настолько удобны, что вам не захочется их снимать.

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.

      Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

      В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Диаметр излучателя
        9  миллиметра
        Чувствительность
        102  дБ
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Сопротивление
        16  ohm

      • Подключения

        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Одностороннее
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Длина кабеля
        1.0  м
        Разъем
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        21,5  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        15,8  см
        Вес брутто
        0,51  кг
        высота
        20,8  см
        GTIN
        1 69 23410 71706 5
        Вес нетто
        0,087  кг
        Вес упаковки
        0,423  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        20  см
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        4,5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 23410 71706 8
        Вес брутто
        0,116  кг
        Вес нетто
        0,029  кг
        Вес упаковки
        0,087  кг

      • Габариты изделия

        высота
        13  см
        ширина
        12  см
        Глубина
        4  см
        Вес
        0,029  кг

      • Аксессуары

        В комплекте
        Чехол для транспортировки

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