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Стильный внешний вид и высокое качество звука
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильный внешний вид и высокое качество звука
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах
Стильный внешний вид и высокое качество звука
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильный внешний вид и высокое качество звука
Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах
Удобная система хранения помогает регулировать длину кабелей и хранить их в порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет выглядеть аккуратно.
Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.
Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.
Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.
Продукт был сертифицирован Royal Philips Electronics и признан экологичным. Изделию присваивается символ Green, если отдельные показатели, определяющие устойчивость развития, по крайней мере на 10 % превышают показатели основных конкурирующих брендов (например, энергоэффективность, вес изделия, управление жизненным циклом изделия и пр.).
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Габариты изделия
Звук
Громкоговорители
Подключения
Функции управления
Требования к системе
Содержимое упаковки
Внешняя упаковка
Размеры упаковки